「高山隱士」現蹤四川…野生馬麝在海拔3995米神台入鏡

中國新聞組／綜合報導
野生馬麝罕見「現身」。 （本報德陽傳真）
位於四川省德陽市的大熊貓國家公園什邡片區，工作人員近日通過紅外相機監測系統，在海拔3995米的「神台」區域首次捕捉到國家一級重點保護野生動物馬麝的清晰影像，填補了當地馬麝實體影像記錄的空白。

監測畫面顯示，一隻體型矯健、灰褐色皮毛綴著細碎斑紋的馬麝，在晨霧彌漫的流石灘上漫步，直立的耳廓如雷達般靈敏轉動，黑亮的眼眸警惕掃視四周，鼻尖輕嗅著空氣裡的氣息，確認安全後，四肢穩健地踏過礫石，向深處走去。

馬麝作為「世界自然保護聯盟紅色名錄」中的瀕危（EN）物種，因麝香的經濟價值曾遭大量盜獵，野外種群一度瀕臨滅絕。此次在什邡片區首次拍到它的影像，背後承載著多重生態意義。據悉，馬麝僅棲息於人類干擾極少的高海拔原生態環境，此次現身印證了什邡片區森林生態系統的健康完整性，也反映出當地反盜獵排查與棲息地修復工作的成效。

中國大熊貓國家公園什邡管理總站工程師曾祥波說，馬麝性情怯弱、行蹤詭祕，被稱為「高山隱士」，對棲息地的完整性和人為干擾程度要求極高。此次能拍到活體影像，比之前發現糞便、足跡等間接證據更具科研價值，說明這片區域已形成適宜馬麝生存的完整生態鏈。

