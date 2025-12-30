市值1個億 欠物業費30萬...南京高端別墅法拍7489萬成交

我的頻道

中國新聞組╱上海30日電
南京鐘山高爾夫別墅區的一套獨棟別墅，近日以7489.86萬人民幣法拍成交，刷新南京法拍市場單套住宅成交紀錄。(取材自現代快報)
南京再現高價法拍住宅。位於紫金山腳下、鐘山高爾夫別墅區的一套獨棟別墅，近日以7489.86萬元(人民幣，下同，約1075.8萬美元)底價成交，刷新南京法拍市場單套住宅成交紀錄。該房產評估價高達1.06998億元，在拍賣第一輪即告成交，其高價與所附帶的多項風險，引發市場關注。

現代快報報導，此次拍賣由南京市鼓樓區人民法院負責處置，標的物位於玄武區環陵路9號，為當地知名高端住宅社區鐘山高爾夫。房屋建築面積為1322.99平方米，起拍價為評估價的七成左右，參拍者需繳納1000萬元保證金。拍賣當日歷時24小時，最終以底價成功競得，房屋現已空置，法院將按騰空後現狀交付。

值得注意的是，該別墅在產權與費用方面存在多項爭議。根據法院發布的標的物調查情況表，房屋為有證獨棟別墅，但屋外存在自行搭建的建築物，是否合法無法準確判定。如交付時相關搭建仍存在，將與房屋一併交付，拆除風險由買受人自行承擔，實際可合法使用範圍以不動產登記為準。

此外，房產尚欠繳多項費用。資料顯示，該別墅自2023年1月起拖欠物業費，收費標準為每平方米每月6.5元，僅物業費一項累計已超過30萬元；水費自2021年起亦未結清，相關欠費須由買受人承擔。法院亦提醒，若仍存在其他未披露費用，最終金額以實際發生為準。

報導指出，此次成交價超越了此前南京法拍最貴住宅紀錄。公開資料顯示，原紀錄同樣來自鐘山高爾夫別墅區，於2023年12月成交，價格為5875萬元。短短兩年間，同一板塊法拍住宅再創新高，顯示核心地段高端住宅在司法拍賣市場中仍具吸引力。

業內人士指出，高價法拍房雖具價格優勢，但往往伴隨產權瑕疵、欠費承擔及交付風險，實際成本不容忽視。此次別墅以底價成交，也反映出高端住宅市場在理性回歸背景下，買家更傾向審慎評估風險與價值。

