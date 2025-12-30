網購299元報廢小黃車 西安男15天騎1700公里到廣東

我的頻道

中國新聞組╱北京30日電
陜西西安男子安文龍是一名資深徒步愛好者，今年他決定挑戰長距離騎行，一路騎著花299元買的報廢小黃車南下，半個月騎行超過1700公里。(視頻截圖)
陜西西安男子安文龍是一名資深徒步愛好者，今年他決定挑戰長距離騎行，一路騎著花299元買的報廢小黃車南下，半個月騎行超過1700公里，目前已抵達廣東。安文龍表示，此次一路向南計畫總行程3500公里，再從海南返回。

極目新聞報導，安文龍今年28歲，2017年開始，他利用徒步穿越多條經典線路，包括烏孫古道、狼塔CV線、希夏邦馬、尼泊爾珠峰EBC環線等，在徒步圈小有名氣。

安文龍今年決定挑戰長距離騎行，在網上花費299元買了一輛最原始的第一代共享單車——沒有變速系統的小黃車，開始騎行。南下之前，他在西安當地一次性騎行180公里，隨後制定了大概路線，並確定一個半月時間完成3500公里行程。12月13日，安文龍輕裝上陣，帶上一個背包，裝著保暖的衣服、帽子和手套、水杯，從西安出發。

一路上，安文龍早晨7時許起床，下午5時左右到沿途鄉鎮旅館落腳，每天固定騎行10個小時左右。安文龍說，因為之前擅長徒步，體能沒有問題，只是剛開始屁股痛，有點不習慣；另外由於共享單車沒有變速，上坡的時候有點費力，完全踩不動，一般會下來推行。「走路可是我強項嘛。」安文龍說，在體能上不存在挑戰。

截至12月28日，安文龍出發已經16天了，中間一天因為下雨暫停，一共騎行了15天。每天行程保持100公里左右，最多的一天達140公里。安文龍抵達廣州，總行程已經有1700多公里。

據報導，安文龍說一個人騎在路上，一天100多公里，加上國道上人非常少，所以前面感覺很孤單，但後面每當經過周邊村子，安文龍看到有人紮堆就會上去聊聊天，湊湊熱鬧。安文龍說，一路上，他欣賞著美麗的風景，也品嘗著不同地方的美食。半個月下來，感覺自己的心境被慢慢打開了，之前的很多煩心事一掃而空，體重也降了下來，成功瘦身10多斤。

抵達廣州後，安文龍開始了香港澳門、海南的騎行，騎行計畫還有1000多公里。

