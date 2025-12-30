中國藍箭航天對標馬斯克SpaceX 加快造「可重複使用」火箭

路透報導，藍箭航天本月完成中國首次可重複使用火箭飛行試驗，儘管「朱雀三號」火箭未能成功回收，但這一進展仍被視為中國商業航天的重要里程碑。（中新社資料照片）

中國商業航天公司藍箭航天正加快推進可重複使用火箭研發，公開將馬斯克 的太空 探索技術公司（SpaceX ）作為主要對標對象，試圖在這一關鍵技術領域打造「中國版SpaceX」。

路透報導，總部位於北京的藍箭航天本月完成中國首次可重複使用火箭飛行試驗，儘管「朱雀三號」火箭未能成功回收，但這一進展仍被視為中國商業航天的重要里程碑。該公司同時籌備通過上市融資，為後續火箭與發動機項目提供資金支持。

朱雀三號總設計師戴征29日接受中國官方媒體採訪時表示，SpaceX通過不斷試錯、快速迭代推動技術突破，為藍箭航天提供了重要借鑑。他坦言，加入藍箭航天的初衷之一，就是希望推動中國在可重複使用火箭領域實現突破。

藍箭航天的技術目標，是發展類似SpaceX「獵鷹9號」的低成本發射方案，通過一級火箭回收與重複使用，大幅降低進入近地軌道的發射成本。這一能力被認為是支撐中國未來大規模商業衛星星座建設的關鍵。

SpaceX創始人馬斯克此前也公開點評朱雀三號設計，指出該火箭在獵鷹9號架構基礎上，引入不鏽鋼箭體以及「甲烷—液氧」推進系統等源自「星艦」的技術特徵。他表示，這種組合在性能和成本上具有競爭力，但同時強調，SpaceX的「星艦」仍處於「另一個量級」。

分析人士指出，不鏽鋼結構、甲烷燃料發動機以及可回收一級火箭，已成為全球商業航天競爭的核心技術方向。對藍箭航天而言，真正的挑戰在於持續試飛、容忍失敗並完成工程化閉環。