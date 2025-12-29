我的頻道

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

貴州女參加「抓豬比賽」1年抓到22頭 家中豬圈都滿了

中國新聞組／即時報導
文鳳琴今年多次參加類似比賽。(視頻截圖)

貴州省黔東南州麻江縣近日舉辦農趣運動會河壩瑤年節活動，其中「抓豬比賽」引發關注。31歲當地女子文鳳琴在比賽中成功抓獲一頭約76斤重的豬，並依規定帶回家中。據悉，今年以來她多次參加同類比賽，累計抓到22頭豬，成為當地賽事中的焦點人物。

據極目新聞報導，相關部門人士向記者表示，抓豬比賽是麻江縣農趣運動會的固定項目之一，設有女子組、兒童組等，參賽者需在限定條件下將豬控制並完成指定動作，抓到的豬即為獎品。現場視頻顯示，比賽開始後，多名參賽者追逐豬隻，一名身穿紅衣的女子率先將豬按住並抱起，在觀眾歡呼聲中完成比賽，該女子正是文鳳琴，是當地有名的「抓豬能手」，只要她出場，多數都能有所收穫。

文鳳琴抓到一頭146公斤的肥豬。(取材自極目新聞)

文鳳琴接受採訪時介紹，她是麻江本地人，微信名就叫「麻江抓豬妹」，學生時期運動能力突出，曾參與籃球、鉛球、跑步及拔河等項目，她稱抓豬對她來說並不難。今年她共參加26次抓豬比賽，成功抓到22頭豬，重量從50斤到146斤不等。她回憶，最重的一頭豬追逐近半小時才被制伏，因重量過大，主辦方僅要求抱起5秒，她最終抱持超過20秒完成比賽。

被問到抓豬有什麼訣竅？文鳳琴表示，「速度一定要快，跑過去壓在牠身上，穩住不鬆手。等牠不掙扎了，再把它抱起來走到終點，這樣才算自己的。要是中途脫手了，豬跑掉了，那它就是別人的了。」今年抓到的豬除少數送人外，多數留在家中飼養，部分已出售，目前仍有約10頭存放在豬圈內，豬圈都關滿了。她透露，計畫在農曆新年期間宰豬製作臘肉，邀請親友一同品嘗自己的「戰果」。

文鳳琴家的豬圈。(取材自極目新聞)

