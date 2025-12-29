福建男每天穿低價羽絨外套超過12小時 確診一病症

專家建議，購買羽絨服時注意面料是否採用防鑽絨工藝，減少羽絨纖維飄散。圖為消費者在天津市一家商店選購羽絨服。（新華社）

近日，福建一名男子因呼吸困難就醫，檢查發現其血氧飽和度已低至85%，並出現呼吸衰竭，雙肺呈「瀰漫性磨玻璃影」，最終確診「羽絨肺」。

綜合媒體報導，該名男子連續四周每日穿著羽絨外套超過12小時，且所穿羽絨衣為網購低價商品，內襯已有破損，稍一活動便有羽絨纖維從接縫處飄出。

據了解，「羽絨肺」並非嚴格的醫學診斷名稱，而是對因長期吸入羽絨纖維或其中所含的微小顆粒（如羽絨蛋白）引起的「過敏性肺炎」的通俗表述，可能對肺部造成不可逆損傷。

據報導，福建省人民醫院專家受訪時指出，羽絨中微小的蛋白顆粒被持續吸入肺泡後，即便對非過敏體質者，也可能引發免疫反應並攻擊肺組織，因此這類問題也被稱為「羽絨肺」。

專家建議，購買羽絨外套時注意布料是否採用防鑽絨工藝，定期在通風處晾曬並輕輕拍打，穿著時也需保持環境空氣流通。若在特定服裝或環境後，出現進行性加重的乾咳、活動後氣短、胸悶等症狀，並在脫離該環境後有所緩解，即應高度警惕「羽絨肺」的可能。

四川成飛醫院呼吸與重症醫學科主任醫師曾雪梅提醒，「羽絨肺」的症狀通常在接觸羽絨製品後數小時出現，脫離相關環境後會有所減輕。

「羽絨肺」的典型表現

1. 早期症狀：持續性乾咳、活動後氣短、胸悶、疲倦，易被誤認為感冒或支氣管炎。

2. 進展症狀：若持續暴露，可能出現呼吸困難、血氧飽和度下降（如降至85%以下），甚至呼吸衰竭。

3. 特徵性表現：症狀在接觸羽絨外套時加重，脫離環境後可能緩解。

哪些情況可能增加風險？

1. 羽絨外套破損：內襯或接縫處破損導致羽絨纖維持續外漏。

2. 長時間穿著：每日穿著超過12小時，增加了吸入羽絨顆粒的累積暴露量，尤其在密閉環境中。

3. 劣質羽絨外套：防鑽絨工藝差、填充物易斷裂的廉價產品風險較高。