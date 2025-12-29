我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：中國欲突破第一島鏈封鎖 台灣命運與美日交織

烏克蘭盼美國承諾安全擔保50年 川普只願提供15年

福建男每天穿低價羽絨外套超過12小時 確診一病症

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家建議，購買羽絨服時注意面料是否採用防鑽絨工藝，減少羽絨纖維飄散。圖為消費者在天津市一家商店選購羽絨服。（新華社）
專家建議，購買羽絨服時注意面料是否採用防鑽絨工藝，減少羽絨纖維飄散。圖為消費者在天津市一家商店選購羽絨服。（新華社）

近日，福建一名男子因呼吸困難就醫，檢查發現其血氧飽和度已低至85%，並出現呼吸衰竭，雙肺呈「瀰漫性磨玻璃影」，最終確診「羽絨肺」。

綜合媒體報導，該名男子連續四周每日穿著羽絨外套超過12小時，且所穿羽絨衣為網購低價商品，內襯已有破損，稍一活動便有羽絨纖維從接縫處飄出。

據了解，「羽絨肺」並非嚴格的醫學診斷名稱，而是對因長期吸入羽絨纖維或其中所含的微小顆粒（如羽絨蛋白）引起的「過敏性肺炎」的通俗表述，可能對肺部造成不可逆損傷。

據報導，福建省人民醫院專家受訪時指出，羽絨中微小的蛋白顆粒被持續吸入肺泡後，即便對非過敏體質者，也可能引發免疫反應並攻擊肺組織，因此這類問題也被稱為「羽絨肺」。

專家建議，購買羽絨外套時注意布料是否採用防鑽絨工藝，定期在通風處晾曬並輕輕拍打，穿著時也需保持環境空氣流通。若在特定服裝或環境後，出現進行性加重的乾咳、活動後氣短、胸悶等症狀，並在脫離該環境後有所緩解，即應高度警惕「羽絨肺」的可能。

四川成飛醫院呼吸與重症醫學科主任醫師曾雪梅提醒，「羽絨肺」的症狀通常在接觸羽絨製品後數小時出現，脫離相關環境後會有所減輕。

「羽絨肺」的典型表現

1. 早期症狀：持續性乾咳、活動後氣短、胸悶、疲倦，易被誤認為感冒或支氣管炎。

2. 進展症狀：若持續暴露，可能出現呼吸困難、血氧飽和度下降（如降至85%以下），甚至呼吸衰竭。

3. 特徵性表現：症狀在接觸羽絨外套時加重，脫離環境後可能緩解。

哪些情況可能增加風險？

1. 羽絨外套破損：內襯或接縫處破損導致羽絨纖維持續外漏。

2. 長時間穿著：每日穿著超過12小時，增加了吸入羽絨顆粒的累積暴露量，尤其在密閉環境中。

3. 劣質羽絨外套：防鑽絨工藝差、填充物易斷裂的廉價產品風險較高。

上一則

隨時到台北？央視播解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

下一則

解放軍發布AI影片 暗示日後攻台將採無人作戰模式

延伸閱讀

南京博物院盜賣風波效應？中國逾30家博物館公告閉館

南京博物院盜賣風波效應？中國逾30家博物館公告閉館
福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」

福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」
「福建號穿越台海未搭載艦載機」 台國防部首度公布空拍照片

「福建號穿越台海未搭載艦載機」 台國防部首度公布空拍照片
台國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

台國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
時值歲末，在美國紐約時常可見無家可歸者和其他尋求救助的人們。圖為12月17日，一名女子在紐約曼哈頓一處地鐵站尋求救助。（新華社）

「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

2025-12-26 04:30

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備
舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用

舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用
中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期