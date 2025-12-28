我的頻道

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

中國新聞組／即時報導
南京博物院是中國「國家一級博物館」，竟爆出有組織非法侵吞、盜賣文物的消息。（新華社）
南京博物院是中國「國家一級博物館」，竟爆出有組織非法侵吞、盜賣文物的消息。（新華社）

南京博物院（簡稱「南博」）近日驚爆盜賣館藏文物的消息，除引發外界高度關注，更有中國網友表示，「1949年，國民黨敗退台灣，從中國帶走了大量的文物，現在這些文物全部都在台北故宮博物院裡，一件都沒有丟失，我覺得這才是真真正正的制度優越性。」

南京博物院盜賣文物疑雲，事件起源於晚清至民國時期收藏家龐萊臣後人發現，一卷龐家於1959年捐贈南博的明代畫家仇英作品「江南春」，竟於今年5月出現在拍賣會場，售前估價高達人民幣8800萬元，龐家後人因此進行舉報。

隨後一名南博退休員工也實名舉報前任院長徐湖平，指控徐湖平在任期間有組織地非法侵吞故宮南遷文物，並透過指使專家將部分館藏精品鑑定為「贗品」，再以低價轉售予其子經營的拍賣機構，從中牟取高額利益。

針對龐家後人指控，南博12月17日發布「情況說明」稱，該案件正在審理中，如果發現當年處置過程中存在違法違規行為，將配合有關部門依法依規嚴肅處理。同時，將進ㄧ步加強對捐贈物品和館藏文物的規範管理。

央視新聞隨後於23日報導，中國國家文物局已成立工作組，就南京博物院文物管理中的有關情況開展核查。新華社同日也報導，中共江蘇省委、省政府決定，成立由紀委監委、宣傳、政法、公安、文旅、文物等部門組成的調查組，對南京博物院受贈文物保管處置中存在的問題，以及其他藏品安全問題，進一步全面深入調查。

南京博物院是中國第一座由國家投資興建的大型綜合類博物館，其前身是當年由教育家蔡元培倡議、國民政府於1933年創建的國立中央博物院。

1931年「九一八事變」爆發後，故宮博物院理事會議決定將故宮文物精品南遷，以避日軍劫掠。1933年2月6日，第一批文物從故宮午門起運。

抗戰勝利後，故宮南遷文物原計畫還京，但1948年秋，國共戰爭形勢逆轉，蔣介石因此指示將故宮南遷文物擇精品運往台灣。據北京故宮博物院官網資料，故宮文物運台後，南京分院尚存文物1萬1178箱，於1950年代陸續分批由南京運回北京故宮。至1958年北運結束，仍有部分文物留存於南京博物院。

南京博物院目前為中國「國家一級博物館」，如今竟爆出前院長有組織非法侵吞、盜賣故宮南遷文物等館藏文物，不僅震撼文化圈，也在中國網上引發討論。

不少中國網友發文感謝蔣介石當年果斷將故宮精品運往台灣：「謝天謝地，都躲過文革的除四舊摧殘」、「帶走就對了，留著就糟蹋了」、「感謝蔣介石先生，可惜沒有全帶走」。

故宮 拍賣 退休

