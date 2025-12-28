中公務員錄用增網路言論審查 考察「人前人後」真實面

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
為爭搶鐵飯碗，中國公務員考試每年都競爭激烈。（中新社資料照片）
為爭搶鐵飯碗，中國公務員考試每年都競爭激烈。（中新社資料照片）

中國多地錄取公務員開始增加網路行為的審查，山東省日前決定針對新錄用公務員政治素質考察，將聯合網信、公安等部門，核查重點人員網路社交平台言論。先前新疆阿勒泰地區、湖北兩地也明確表示審查新入公務員網路行為。

「中國組織人事報」報導，山東省公布「山東省公務員錄用考察辦法（試行）」，明確七類嚴重違反政治紀律和政治規矩等不予錄用的負面清單，以及三類檔案材料涉嫌造假未查清、涉嫌違法違紀正在調查等暫緩錄用情形。

其中，引人關注的是，考察不僅停留在紙本內容，更延伸至考察對象「八小時內外」的全面表現，聯合網信、公安等部門核查相關人員網路社交平台言論，深入了解「人前人後」、「網上網下」真實表現，堅決甄別政治不合格人員。

另，「中國組織人事報」10日還發布「湖北嚴把新錄用公務員政治素質關，考察要點更具體可驗證」文章，文章提到，考察過程由粗轉細，對考察組開展專題培訓，明確「個別訪談–延伸考察–實地家訪–信用查詢–考生面談–會商研判」六步，走政治素質考察標準化流程。

其中，考察談話「由表及裡」，談話範圍覆蓋工作圈、生活圈、成長圈，延伸了解考生的網路日常言行和表現，實地走訪學習、工作、居住場所，從身邊口碑中察實政治品質。

文章提到，隨機查看考察物件在校友群等公共平台上的發言紀錄，瀏覽個人社交媒體帳號上的發布關注、點讚評論等，深入了解其政治立場、價值觀念和生活志趣，認為這些具體手段是湖北省「探索新錄用公務員政治素質考察的縮影」。

今年8月，上述該報也發布「新疆阿勒泰地區：公務員錄用增加網路行為審查」，新疆阿勒泰地區在公務員錄用考察中增加網路行為審查，將社交平台發布不當言論、傳播不實資訊、參與網路賭博或非法借貸等「網路行為新風險點」納入公務員錄用考察範圍。

3小時縮至20分鐘…22公里貫穿天山 世界最長高速路隧道通車

搶救生育率 湖北1縣生二胎以上享住房補助「以面積計算」

世界最長高速公路隧道通車 全長逾22公里、貫穿新疆天山

年輕人熱中「出片」 新疆雪鄉雪景房 1晚萬元仍被訂爆

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

