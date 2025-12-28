中公務員錄用增網路言論審查 考察「人前人後」真實面

為爭搶鐵飯碗，中國公務員考試每年都競爭激烈。（中新社資料照片）

中國多地錄取公務員開始增加網路行為的審查，山東省日前決定針對新錄用公務員政治素質考察，將聯合網信、公安等部門，核查重點人員網路社交平台言論。先前新疆 阿勒泰地區、湖北兩地也明確表示審查新入公務員網路行為。

「中國組織人事報」報導，山東省公布「山東省公務員錄用考察辦法（試行）」，明確七類嚴重違反政治紀律和政治規矩等不予錄用的負面清單，以及三類檔案材料涉嫌造假未查清、涉嫌違法違紀正在調查等暫緩錄用情形。

其中，引人關注的是，考察不僅停留在紙本內容，更延伸至考察對象「八小時內外」的全面表現，聯合網信、公安等部門核查相關人員網路社交平台言論，深入了解「人前人後」、「網上網下」真實表現，堅決甄別政治不合格人員。

另，「中國組織人事報」10日還發布「湖北嚴把新錄用公務員政治素質關，考察要點更具體可驗證」文章，文章提到，考察過程由粗轉細，對考察組開展專題培訓，明確「個別訪談–延伸考察–實地家訪–信用查詢–考生面談–會商研判」六步，走政治素質考察標準化流程。

其中，考察談話「由表及裡」，談話範圍覆蓋工作圈、生活圈、成長圈，延伸了解考生的網路日常言行和表現，實地走訪學習、工作、居住場所，從身邊口碑中察實政治品質。

文章提到，隨機查看考察物件在校友群等公共平台上的發言紀錄，瀏覽個人社交媒體帳號上的發布關注、點讚評論等，深入了解其政治立場、價值觀念和生活志趣，認為這些具體手段是湖北省「探索新錄用公務員政治素質考察的縮影」。

今年8月，上述該報也發布「新疆阿勒泰地區：公務員錄用增加網路行為審查」，新疆阿勒泰地區在公務員錄用考察中增加網路行為審查，將社交平台發布不當言論、傳播不實資訊、參與網路賭博或非法借貸等「網路行為新風險點」納入公務員錄用考察範圍。