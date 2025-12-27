怕出事？中國多地取消跨年 武漢逆勢操作

我的頻道

中國新聞組／即時報導
新年將至，中國多地宣布取消跨年活動。圖為跨年夜湧向上海外灘觀賞夜景的民眾。（路透資料照片）
新年將至，中國多地宣布取消跨年活動。圖為跨年夜湧向上海外灘觀賞夜景的民眾。（路透資料照片）

2026年新年將至，全球多國期待各種大型跨年活動，不過今年在中國，有多地官方近日發通知稱，基於「不可抗力」等因素，不會或是取消在熱門商圈舉辦跨年倒數等慶祝活動。相關話題在社群媒體引來大批網民失望留言，質疑官方「一邊促消費，一邊又不讓搞活動，那還怎麼提振消費？」、「是官方害怕出大事嗎？到底在害怕什麼？」。湖北武漢官方則逆勢操作，舉辦大型跨年慶祝活動，通過光影秀和音樂會等營造新年歡樂氛圍。

綜合報導，江蘇省的蘇州中心商場20日宣布，31日當晚正常營業至10時，跨年倒數計時活動取消，商場外圍公共區域不舉辦相關跨年活動。此前，安徽省宿州市宣布，受到「不可抗力」影響，原定31日舉辦的「2026宿州跨年音樂狂歡夜」活動將取消。

位於山東省青州市的泰華城昨也宣布，近日收到相關部門下達的工作要求，為「切實保障顧客朋友12月31日跨年夜的安全與秩序，避免大規模聚集可能帶來的風險」，今年不再舉辦室外跨年倒數計時活動。原定於山東省濟南市唐冶中央公園的「星空音樂嘉年華」跨年夜活動，主辦單位也稱，因為「不可抗力」因素無法如期舉辦。在天津市官方禁止全城放煙火下，今年泰達航母主題公園等地的跨年煙火秀喊停。

與此同時，多個城市發布提醒，今年沒有組織任何形式的跨年夜活動，呼籲市民勿聚集。廣東省廣州市公安局昨提醒，31日當晚沒有組織迎新年倒數等任何形式的大型群眾活動，呼籲市民勿攜帶無人機、氣球、天燈等易燃易爆物品進入上述區域。上海市自外灘2014年跨年夜發生踩踏事件造成36死、49傷後，官方就停止舉辦跨年活動，每逢跨年夜就部署大量警力管制交通與行人，今年依舊如此，並發布了嚴格人車管制措施。

針對多地不讓舉辦或取消跨年活動，在社群媒體微博相關討論區，許多網民表示失望，提問還有什麼地方可以跨年；有網紅質疑，官方「一邊要促消費，一邊又不讓搞活動，那還怎麼提振消費？」，「誰能說說國家是怎麼一步一步走到現在這樣的？」，「一言難盡，取消也挺好，經濟不好的時候，安全第一」，「是害怕發生大規模事件嗎？」，「元旦也算洋節？那我們現在都按公曆過日子算什麽？」。

不過，湖北武漢官方則是隆重舉辦跨年慶祝活動，預計在江漢關大樓、長江兩岸、黃鶴樓等地標舉辦跨年光影秀和音樂會，由民眾倒數迎接新年鐘聲，營造「滿城燈火共迎新年」的氛圍。

跨年 社群媒體 武漢

