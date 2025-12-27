3小時縮至20分鐘…22公里貫穿天山 世界最長高速路隧道通車

翻越天山全長324公里的新疆烏尉高速公路昨天通車，圖為天山勝利隧道出口端。（新華社）

全長22公里、世界最長高速公路隧道──天山勝利隧道26日上午通車，貫穿新疆 天山山脈，讓穿越時間從3小時縮短為約20分鐘，大大提升往來北疆、南疆的便利性。新華社報導，「天山勝利隧道」通車，代表新疆烏魯木齊至尉犁縣的高速公路全線投入使用。烏尉高速全長324.7公里，2020年4月開工，5年多完工比預期提一年。

新疆自治區交通運輸廳黨委書記郭勝表示，烏尉高速建成通車，於新疆加快絲綢之路經濟帶核心區交通樞紐建設具有重要意義。數據顯示，天山勝利隧道通車後，讓穿越天山山脈時間，從3小時縮短為約20分鐘，也讓烏魯木齊市至庫爾勒市駕車時長，從7小時縮短至3個多小時，便利新疆南、北疆的交通往來。

央視報導，2020年烏尉高速開工，總投資人民幣高達467億元；報導特別說明「天山勝利隧道」，烏尉高速主線設有17座隧道，天山勝利隧道被視為最關鍵、最艱鉅的一環，中國建設團隊首次採取「三洞加四豎井」的工程模式貫穿天山腹地，在左右雙主洞之外增設中導洞，克服地質斷裂帶難題，也採用新型壓注式硬岩掘進機協助縮短工期，傳統工藝需10年完成，但最終工程只用了52個月。