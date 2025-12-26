世界最長高速公路隧道通車 全長逾22公里、貫穿新疆天山

天山勝利隧道內景，以壁畫裝飾。（新華社）

號稱世界最長的高速公路隧道、位於新疆 的「天山勝利隧道」於26日上午通車，隧道全長22.13公里，貫穿了天山，工程難度也相當大。

綜合新華社、央視新聞、烏魯木齊市融媒體中心等消息，12月26日上午，全長22.13公里的世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」開始通車，這標誌著烏魯木齊至尉犁的G0711高速公路全線投入使用。

烏尉高速全長324.7公里，總投資人民幣467億元，2020年4月開工，歷經5年多建成。烏魯木齊市至庫爾勒市駕車時長由此前的7小時縮短至3個多小時。此前烏尉高速全線採用分段通車，庫爾勒南互通至尉犁段、巴倫台至庫爾勒段分別於2023年9月、2025年4月通車。此次烏魯木齊至巴倫台段通行，烏尉高速全線通車。今（26）日開展通行體驗，並計畫於2026年1月1日起試營運。

新疆自治區交通運輸廳黨委書記郭勝表示，烏尉高速建成通車，於新疆加快絲綢之路經濟帶核心區交通樞紐建設具有重要意義。

天山勝利隧道穿越了天山山體，工程平均海拔超過3000公尺。（新華社）

烏尉高速銜接G7 京新高速、G30連霍高速、G3012吐和高速、G0612西和高速等多條出疆大通道，讓新疆與各省區連通更加便捷。同時，烏尉高速高效聯通新亞歐大陸橋、中國—中亞—西亞、中巴等多條經濟走廊主動脈，銜接西部陸海新通道，進一步強化了新疆「東聯西出、西引東來」，暢通雙循環的戰略樞紐功能。

天山山脈平均寬度300公里，1970年代，獨庫公路連接起天山南北，但由於地理和氣候條件限制，一年僅開放通行五個月。天山南北的溝通，只能沿著盤山公路繞過天山。建造一條穿過天山的高速公路變得必要。

由於地形複雜，烏尉高速主線設置了隧道17座。天山勝利隧道是其中的關鍵，單洞長22.13公里的天山勝利隧道，相當於5座南京長江大橋的總長度。天山勝利隧道按照傳統工藝需10年完成，最終僅用了52個月便勝利貫通，是因為在中國首次採取了「三洞+四豎井」的創新模式穿越天山腹地，也就是在傳統左右雙主洞的基礎上又加一個中導洞，攻克了地質斷裂帶、極端天氣等諸多難題。

另據俄羅斯 衛星通訊社26日消息，俄羅斯圖瓦共和國（舊稱唐努烏梁海，靠近新疆北部）行政長官弗拉季斯拉夫．霍瓦雷格與中國駐俄羅斯大使張漢暉在莫斯科舉行會晤，雙方在會晤期間討論了中國代表團參加將於2026年在圖瓦共和國舉行的世界佛教論壇事宜，並探討了經圖瓦共和國通往蒙古國和中國的運輸走廊發展前景。