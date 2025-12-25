10年深鎖宮門後 故宮養心殿重新開放 慈禧「垂簾聽政」原狀陳列

養心殿正殿目前正展出原狀陳列，呈現雍正時代的小朝會樣貌。（新華社）

歷經10年的保護和修繕後，北京故宮 養心殿26日正式對外重新開放。

北京故宮在23日已預告，養心殿將於26日重新開放。此前養心殿歷經10年的「研究性保護」，該專案得到香港 中國文物保護基金會、世茂集團、崔如琢故宮事業發展專項基金、北京故宮文物保護基金會的公益支持。

北京廣播電視台新聞指，養心殿陳列展在1960年代布展，到2015年養心殿大修前，整個殿內的文物幾乎沒有任何調整，很多文物都有各種各樣的問題。比如家具類文物的膠已經開始老化。很多文物落灰都很嚴重，一些紙本和絲織品就更脆弱了。

養心殿位於故宮乾清宮西側，始建於明代嘉靖十六年（1537年），此處是清代雍正帝以後的皇帝寢宮，也是清代數朝皇帝日常政務活動的中心。養心殿西暖閣是皇帝召見大臣、批閱章奏的地方，旁邊的小套間便是三希堂，三件東晉書法名跡《快雪時晴帖》、《中秋帖》、《伯遠帖》被乾隆皇帝珍藏於此；東暖閣曾是清末慈禧太后垂簾聽政的場所，室內以落地罩、碧紗櫥等木裝修分隔空間，牆上懸掛書畫。

養心殿冬暖閣以垂簾聽政場景陳列，反映清末政治結構。（新華社）

據新華視點，北京故宮博物院宮廷歷史部副主任文明介紹，此次開放，殿中共陳列了1020件展品，陳列工作歷時近四個月。除絲織品、書畫匾聯等光線敏感度高的文物，其餘都是原件展出。

值得注意的是，各房間的陳列並非同在一個時代。養心殿室內正殿寶座上方懸掛雍正御筆「中正仁和」匾，正殿恢復的是雍正以來舉行小朝會的樣貌，西暖閣「勤政親賢」匾額下的楹聯恢復如初，三希堂內則按記載還原了乾隆時期的陳列場景。東暖閣則恢復同治、光緒時期「垂簾聽政」的場景，為觀眾定格最典型的一幕。

養心殿三希堂是乾隆珍藏文物之處，內有各種釉色的壁瓶，布置精緻。（新華社）

北京故宮古建部負責人趙鵬表示，「我們秉承『不改變文物原狀』和『最小干預』原則，將其作為一個整體的科研項目來考量」。例如彩畫保護過程中，保留了明代嘉靖年間內簷彩畫原狀，對病害較輕的局部加固、對受損嚴重的隨色修補；在大木構件維修中，採用碳纖維等技術進行結構加固，避免大規模的拆換。先後保護和修復的各類器物、字畫文物近500件，槅扇心617件；內簷裝修木器文物修復部位4,326處、整形部件248處等。

北京故宮文保修復部主任屈峰介紹，養心殿蠟箋紙類文物的工藝研究工作，是首次對清代宮廷藏粉蠟箋紙的結構材料開展系統科學分析。一些殘損嚴重的花牙構件的修復，創新性地採用3D掃描、3D列印 數位化技術輔助修復，他也強調，「修復中使用的補配部件，均遵循『最大化接近原材料、原工藝』原則，以最大程度保持文物價值信息的一致性。」