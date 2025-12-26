南博99%純金「鎮院之寶」掉色 網酸：沒一件真東西？

我的頻道

中國新聞組／北京26日電
(取材自南博官網)
(取材自南博官網)

南京博物院正陷入輿論風暴，在仇英畫作「江南春」流入拍賣市場引發關注之際，網友也關注到鎮院之寶、99%含金量的「金獸」掉色的問題。圖片中，金獸的右側表面有黑色物質，疑似掉色，網友吐槽稱，「99%純金怎麼會掉色呢？」

據悉，該文物長17.5厘米、寬16厘米、高10.2厘米。1982年出土於江蘇省盱眙縣南窯莊窖藏。年代最晚可追溯至西漢。整體造型屈腰團身，神態警覺，空腹厚壁，澆鑄成形，通體錘飾圓形斑紋。腹內部刻有「黃六」二字。金獸含金量99%，重9100克，是目前中國出土古代黃金鑄器中最重的一件，被稱為「鎮護之寶」。

網友熱議，「高度懷疑南博就沒有一件真東西」、「看來南博全館贗品啊」、「哈哈哈，你咋不說內奸太多，很多都是自己人賣出去的呢？」

(取材自觀察者網)
(取材自觀察者網)

大風新聞報導，記者25日從南博官方網站收錄的金獸照片中看到，該金獸通體金色，但表面確有多處綠色、黑色，部分表面有凸起。

根據「文物」期刊1982年第11期，南京博物院原院長姚遷在「江蘇盱眙南窯莊楚漢文物窖藏」一文中提及，出土時，金獸蓋在銅壺上，金幣貯於銅壺內，取下金獸時，有幾塊馬蹄金還嵌在金獸底部的凹陷處，壺內有少量水汽，沒有泥土和積水。金獸離地面1.2米，銅壺置於生土面上。另有一件銅器倒扣在銅壺上，罩住金獸，故金獸頸部留有銅鏽綠斑痕跡。

文章在詳細介紹「金獸」時亦提及，全身金光閃亮，頸部有銅鏽綠斑痕跡，造型生動，工藝精湛。

另外，上游新聞以遊客身分致電南京博物院，一工作人員表示，作為南京博物院的重要藏品，金獸確屬該院鎮院之寶之一。由於該文物此前已陳列很長時間，目前並未展出。「鎮院之寶」展廳需定期輪換展品，目前該展廳暫時關閉。金獸在短期內亦不會再次展出，原因是南京博物院擁有很多鎮院之寶，全部輪流展陳一遍需較長時間。

(取材自大風新聞)
(取材自大風新聞)

