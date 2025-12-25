我的頻道

亞當斯任內最後聖誕夜 出席華裔富豪家宴 向世報讀者問好

川普聖誕夜開砲 抨擊民主黨人「激進左派渣滓」

中男籃首位歸化球員 李凱爾恢復美籍？ 一連串動作澄清

中國新聞組╱北京25日電
中國男籃首位歸化球員李凱爾。(取材自北京日報客戶端)
中國男籃首位歸化球員李凱爾。(取材自北京日報客戶端)

近日有媒體根據NBA官網資料報導，中國男籃首位歸化球員、現效力於爵士隊的李凱爾(Kyle Anderson)的國籍已經更改為美國籍，外界普遍認為此次歸化中國失敗收場，而他的經紀公司回應，消息不屬實，如果國家隊需要，仍不排除未來繼續效力的可能。

北京日報客戶端報導，李凱爾的經紀公司沃瑟曼體育公司(Wasserman)發聲明表示，李凱爾恢復美國國籍的消息並不屬實，NBA官網球員國籍顯示均為球員出生地的國籍，比如已經為美國效力的恩比德(Joel Embiid)，官網顯示為喀麥隆國籍，已經為菲律賓效力的克拉克森(Jordan Clarkson)，官網顯示為美國國籍。

李凱爾現在依然是中國國籍，有資格代表中國男籃征戰世界賽場，經紀公司聲明表示，李凱爾不是FIBA規則下的歸化雇傭兵，他在中國有根、有家人；如果國家隊需要，不排除未來繼續效力的可能性，甚至未來也有可能來CBA打球。

隨後，李凱爾轉發這則聲明稱：「Nothing changed. Still here. （什麼都沒變，我還在這裡。）」，他還配上了五星旗和愛心圖標。

對此，網友紛紛表示，「恢復美國國籍肯定不屬實，因為從來就沒有放棄過美國國籍，跟谷愛凌一樣，在美國就是美國人，來中國撈金就是中國人」，「說白了，就是特批的雙重國籍」，「人家還是懂點中國文化的，知道國人非常看重國籍這事」。

現年32歲的李凱爾目前效力NBA猶他爵士隊，由於外曾祖父為廣東客家人，擁有八分之一中國血統，在前中國籃協主席姚明主導下，李凱爾2023年7月取得中國歸化球員資格，掀起關注。李凱爾披上中國男籃戰袍後，在世界盃出賽五場，戰績一勝四敗，第29名創隊史最差，也無緣參加巴黎奧運

NBA 巴黎奧運 五星旗

日媒：華為新機提高國產零組件占比 技術仍落後5年以上

