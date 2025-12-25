我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

南博前院長徐湖平涉盜賣被帶走 獨棟別墅被指藏滿文物

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
徐湖平與他的收藏品。（視頻截圖）
徐湖平與他的收藏品。（視頻截圖）

南京博物院（南博）爆出盜賣藏品醜聞，前院長徐湖平被舉報盜竊走私大批文物，引發高度關注，國家文物局為此成立的工作組已到南京開展工作，表示後續進展將透過權威渠道向社會公布；港媒則報導，「亞洲周刊」在微博發文透露，警方圍控徐湖平別墅十幾個小時後，將徐湖平夫婦及保母帶走，這棟別墅更被指「藏滿文物」 。

新民周刊報導，近日被收藏家龐萊臣之孫龐增和，捐贈給南京博物院的明代畫家仇英「江南春」，出現在北京拍賣現場，引發社會廣泛關注。江蘇省委、省政府組成的調查組，對南京博物院受贈文物保管處置中存在的問題，及其他藏品安全問題，進一步全面深入調查。

截至目前，關於拍賣市場中出現的「江南春」畫卷是否與1959年捐贈作品為同一實物，官方尚未作出最終結論；相關部門表示，鑑定和調查仍在進行中，後續進展將通過權威渠道向社會公布。

至於被控盜賣藏品的南博前院長徐湖平則傳出已被警方帶走；「亞洲週刊」發文指出，徐湖平居住的獨門獨院獨棟別墅位於後半山園5號，網傳價值超過千萬。他本人曾在別墅門口被拍到，藍底白字的門牌清晰可見；別墅玉器、瓷器、青銅器、字畫等應有盡有，彷彿一座小型博物館。

徐湖平的鄰居表示，徐湖平家平常不開燈，漆黑的別墅「像鬼屋一樣」，但事發前天晚上，他家燈卻亮了一夜，引起周圍居民注意；隨後大批公安人員趕到，將徐湖平的別墅包圍到第二天天亮。鄰居還特別提到，現場駛來數輛汽車，其中不乏公務用車，最終徐湖平夫婦及家中保母被帶走。

文章並指出，徐湖平之子徐湘江的商業版圖恰好覆蓋文物拍賣，其關聯公司與父親主管的文物總店存在隱密的利益勾連。

至於徐湖平回應影片的背景更是成了鐵證，牆上懸掛的字畫、櫃子上擺放的唐三彩、鈞窯瓷、北宋甜白瓷，每一件都可能是從庫房流失的國寶。

徐湖平居住的別墅屬於獨門獨院獨棟，位於後半山園5號，他本人曾在別墅門口被拍到過。...
徐湖平居住的別墅屬於獨門獨院獨棟，位於後半山園5號，他本人曾在別墅門口被拍到過。（視頻截圖）
12月23日，「亞洲周刊」發布了一張民國別墅照片，配上了「劇終」兩個字。
12月23日，「亞洲周刊」發布了一張民國別墅照片，配上了「劇終」兩個字。

拍賣 微博

上一則

翁同龢後人藏品贈美曾被批數典忘祖 如今被指「有遠見」

下一則

救房市再出招 非京籍家庭購屋放寬 多子女可多買1套

延伸閱讀

南京博物院前院長涉盜賣被帶走 傳別墅藏滿古器、字畫

南京博物院前院長涉盜賣被帶走 傳別墅藏滿古器、字畫
徐湖平升南博院長 「江南春」就6800元賤賣給「顧客」

徐湖平升南博院長 「江南春」就6800元賤賣給「顧客」
CHANEL度假系列大秀 重現獅城

CHANEL度假系列大秀 重現獅城
15年前就舉報… 南博退休職工：前院長徐湖平盜故宮國寶

15年前就舉報… 南博退休職工：前院長徐湖平盜故宮國寶

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

2025-12-22 09:30

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列