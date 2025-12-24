江蘇初中生網購日軍家書 寫著「殺千人」罪證 初步鑑定為真

初中生在網上購入的日軍少尉家書有「殺害千人」等罪證，據初步鑑定信件為真。（取材自極目新聞）

江蘇有初中生在網上購入五封侵華日軍少尉家書，信中除記錄生活狀況和軍事行動，更有「殺害千人」等罪證。他已將三封信件捐贈予連雲港市革命紀念館，另外2封與河北的梅花慘案相關，也將捐贈給當地。據了解，紀念館初步鑑定信件真實，已建檔收藏。

極目新聞報導，江蘇連雲港新海實驗中學初三學生徐凱睿，最近在網上的二手平台無意發現有人出售侵華日軍信件，他不確定賣家是國內抑或國外，於是他花4、500元人民幣購入。

他仔細研究後，發現這些信件是1937年7月一名侵華日軍士兵從華北戰場寄往日本 長野縣的家書，是盧溝橋事變20多天後，日軍正從華北平津地區向腹地推進，石家莊戰役處於前期兵力集結與戰線推進階段，寫信士兵隸屬的梅津部隊（梅津美治郎所部）是日軍華北作戰的主力。

信中除記錄生活狀況，在軍事行動上也提及梅津中將、桂大佐、山村大佐等日軍指揮層級，以及第一百零九師團、松田部隊的部署，還有平綏線、大王廟等華北戰場關鍵地域的駐防、物資運送、部隊換防等軍事細節，甚至還有「殺害千人」等罪證紀錄。

報導指出，信中還記錄了薪水發放、彈藥配給、衣物、銀筆、童車等私人物資的寄送，還提及與「支那人」（日軍歧視 性表述）的接觸、彈丸掩埋、寫真照片寄送等瑣事。

徐凱睿已將其中三封捐贈予連雲港市革命紀念館，另外兩封涉及梅花慘案，他已與石家莊梅花慘案紀念館聯繫，準備捐贈。