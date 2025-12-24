我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

江蘇初中生網購日軍家書 寫著「殺千人」罪證 初步鑑定為真

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
初中生在網上購入的日軍少尉家書有「殺害千人」等罪證，據初步鑑定信件為真。（取材自極目新聞）
初中生在網上購入的日軍少尉家書有「殺害千人」等罪證，據初步鑑定信件為真。（取材自極目新聞）

江蘇有初中生在網上購入五封侵華日軍少尉家書，信中除記錄生活狀況和軍事行動，更有「殺害千人」等罪證。他已將三封信件捐贈予連雲港市革命紀念館，另外2封與河北的梅花慘案相關，也將捐贈給當地。據了解，紀念館初步鑑定信件真實，已建檔收藏。

極目新聞報導，江蘇連雲港新海實驗中學初三學生徐凱睿，最近在網上的二手平台無意發現有人出售侵華日軍信件，他不確定賣家是國內抑或國外，於是他花4、500元人民幣購入。

他仔細研究後，發現這些信件是1937年7月一名侵華日軍士兵從華北戰場寄往日本長野縣的家書，是盧溝橋事變20多天後，日軍正從華北平津地區向腹地推進，石家莊戰役處於前期兵力集結與戰線推進階段，寫信士兵隸屬的梅津部隊（梅津美治郎所部）是日軍華北作戰的主力。

信中除記錄生活狀況，在軍事行動上也提及梅津中將、桂大佐、山村大佐等日軍指揮層級，以及第一百零九師團、松田部隊的部署，還有平綏線、大王廟等華北戰場關鍵地域的駐防、物資運送、部隊換防等軍事細節，甚至還有「殺害千人」等罪證紀錄。

報導指出，信中還記錄了薪水發放、彈藥配給、衣物、銀筆、童車等私人物資的寄送，還提及與「支那人」（日軍歧視性表述）的接觸、彈丸掩埋、寫真照片寄送等瑣事。

徐凱睿已將其中三封捐贈予連雲港市革命紀念館，另外兩封涉及梅花慘案，他已與石家莊梅花慘案紀念館聯繫，準備捐贈。

據報導，徐凱睿23日表示，近日已取得捐贈證書，列明「您捐贈的物品『抗戰時期侵華日軍少尉小松宅郎家信三封』作為資料被收藏，感謝您對革命史料徵集工作的關心與支持」。連雲港市革命紀念館工作人員表示，館方已安排專家初步鑑定上述信件真實，已建檔收藏3封入庫，後期會組織進一步研究，並在適當的時機展出。

徐凱睿在網上購入5封侵華日軍少尉家書，有「殺害千人」等罪證。（取材自極目新聞）
徐凱睿在網上購入5封侵華日軍少尉家書，有「殺害千人」等罪證。（取材自極目新聞）

歧視 日本

上一則

做足右駕攻略…粵車南下首入港市區 吃喝玩樂旺港百業

下一則

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

延伸閱讀

江蘇男砸36萬買毒卻收到一包味精 遭「黑吃黑」卻這原因免罰

江蘇男砸36萬買毒卻收到一包味精 遭「黑吃黑」卻這原因免罰
江蘇初中生網上淘到侵華日軍信件 紀念館：邀專家鑑定

江蘇初中生網上淘到侵華日軍信件 紀念館：邀專家鑑定
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
AI幫比價「黑五」網購破118億美元 實體店遜色

AI幫比價「黑五」網購破118億美元 實體店遜色

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

2025-12-22 09:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍