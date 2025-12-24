我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

莫言2025年終總結：70歲學會拍Vlog 自嘲減肥只輕了2兩

中國新聞組／北京24日電
莫言發布2025年終總結，討論區湧入大量留言。（取材自微博）
莫言發布2025年終總結，討論區湧入大量留言。（取材自微博）

莫言在2025年終總結中以「輕了二兩」的幽默自嘲減肥成果，引發網友對「自律共鳴」的熱烈討論，而他70歲學會拍vlog、號召40萬人做公益的鮮活形象，更成為大眾關注的焦點。年終總結發布後，評論區湧入大批網友，有人稱「70歲正是闖的年紀，再寫一部」。

羊城晚報報導，今年70歲的莫言學會了拍Vlog，用電子版的日記記錄生活，4月在抖音首發的Vlog獲超200萬點讚。網友感慨其「拆掉年齡籬笆」的年輕心態，更調侃「配了視頻的高級散文」。

莫言稱今年嘗試過減肥，「至於減肥成果嘛，起碼沒有肥，還是有一點點微弱的效果，不太令人滿意」，卻因「起碼沒胖」的樂觀態度意外引發共鳴。評論區高頻出現「和莫言唯一共同點：減肥失敗」。

據報導，莫言還分享了今年去過的地方、看過的書以及堅持在做「與莫言同行」這個公益項目，已經號召了40多萬人捐款，幫助了幾千個孤獨症家庭，而且引起了世界衛生組織的關注。

莫言強調「保持好奇心」的核心態度，承諾繼續寫作、深化公益，並呼籲公眾「用手機記錄真實生活」——這一「文學巨匠的煙火氣」被評「晚年生活範本」。

據悉，曾在2024年12月25日晚，莫言在他的個人微信公眾號分享了他的2024年終總結。其中，提到最重要的事之一就是收穫了很多年輕人的愛，和很多「互聯網孫子孫女」，每次被叫莫言爺爺時，心裡都又甜又溫暖，網友持續以表情包、書信互動，莫言回應「希望常被關注」。

公開資料顯示，莫言出生於1955年，原名管謨業，山東高密人，代表作有「紅高粱」、「蛙」、「豐乳肥臀」、「生死疲勞」等。他曾於2004年獲法國法蘭西「文學與藝術騎士勳章」，2012年獲諾貝爾文學獎。

莫言 微信 諾貝爾

上一則

官方喊嚴查淫穢 黑客入侵快手灌爆色情片 單場觀看近10萬人

下一則

傾聽、情感回應… 中國新賽道「秒回師」暴紅 時薪150元

延伸閱讀

莫言年終總結：學會拍Vlog 輕了2兩

莫言年終總結：學會拍Vlog 輕了2兩
女減肥70斤後要離婚 婆婆：瘦身後嫌棄我兒子 女反控老公是媽寶

女減肥70斤後要離婚 婆婆：瘦身後嫌棄我兒子 女反控老公是媽寶
馬克宏訪中國簽署五份聯合聲明 未提及台灣

馬克宏訪中國簽署五份聯合聲明 未提及台灣
46歲胖男多次減肥「屢戰屢敗」 靠這運動成功甩掉140磅

46歲胖男多次減肥「屢戰屢敗」 靠這運動成功甩掉140磅

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

2025-12-22 09:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍