我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

護子心切…無人機「幾乎要懟臉」挑釁 被杭州白鶴KO

中國新聞組／綜合報導
「白鶴大戰無人機」引起不少人關注。（取材自都市快報）
「白鶴大戰無人機」引起不少人關注。（取材自都市快報）

近日，多名攝影愛好者在杭州餘杭南湖公園拍到了「白鶴大戰無人機」。3隻國家一級保護動物白鶴疑因傷停靠，卻遭無人機近距離「貼臉」挑釁，大白鶴為保護幼鳥，憤而凌空將無人機踢入藕塘。據悉，山東東營黃河口早前傳出大雁被低飛無人機撞死，一度引起大眾討論當局是否該立例限制無人機飛行範圍。

都市快報報導，市民方女士稱，當日在南湖公園看到3隻白鶴，聽現場幾個觀鳥愛好者稱，今年是第一次看到白鶴，牠們一家三口可能從西伯利亞遷徙，想飛到鄱陽湖越冬，可能是迷路或受傷才飛到南湖。

當方女士準備離開時，突然有一架無人機飛過接近白鶴，最近時只有一米距離，「幾乎快要懟臉了，大白鶴被惹怒了，翅膀一拍飛起，兩腳一蹬，用爪子踢無人機」。方女士稱，「大家可以想像一下，如果無人機在你頭頂一米的位置飛來飛去，你會不會開心？」。

觀鳥愛好者「旅店老闆」也拍攝到無人機驚擾白鶴的畫面。他表示，無人機多次挑釁白鶴，「白鶴先是躲避了幾次，最後忍無可忍，一聲憤怒長鳴，然後淩空飛起，把無人機踩到藕塘裡」。他還表示，「白鶴KO無人機，大快人心」。據悉，無人機是由一位年約50歲男子所操控。

有網友戲稱，白鶴行為屬「正當防衛」，並調侃「精神損失費應高於無人機賠償」。

對此，浙江野鳥會副理事長、西湖鴛鴦護衛隊隊長程國龍指出，白鶴曾在12月初先後飛到五豐島及南湖公園，由於公白鶴腿上有傷，才短暫停留在南湖，「不然老早就飛到鄱陽湖洞庭湖了，不太可能在南湖越冬，這地方對白鶴來說還是小了」。

對於有人用無人機近距離拍攝白鶴，程國龍指出，白鶴肯定覺得受到威脅，「肯定是護子心切，公白鶴這才勇敢地驅趕無人機」。他表示，白鶴很少出現在杭州，希望未來可以加強管理和巡邏，並有志願者守護，也希望加強對鳥類保護的宣傳。

「白鶴大戰無人機」引起不少人關注。（取材自都市快報）
「白鶴大戰無人機」引起不少人關注。（取材自都市快報）

無人機

上一則

紐時：萬科20億債券獲30日寬限期 違約危機暫除

下一則

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

延伸閱讀

無人機「貼臉」挑釁 被杭州白鶴對決KO

無人機「貼臉」挑釁 被杭州白鶴對決KO
烏克蘭撤出希維爾斯克 俄軍大空襲3人死亡

烏克蘭撤出希維爾斯克 俄軍大空襲3人死亡
美禁大疆列國安風險 施振榮：台灣是可靠合作夥伴

美禁大疆列國安風險 施振榮：台灣是可靠合作夥伴
烏克蘭：俄635架無人機38枚飛彈來襲 釀3死及大停電

烏克蘭：俄635架無人機38枚飛彈來襲 釀3死及大停電

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

2025-12-22 09:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍