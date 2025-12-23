我的頻道

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

航線增加+機票價格香 台灣10月來美人數創新高

中增70位億萬富豪 98%白手起家 蜜雪冰城張氏兄弟入榜

中國新聞組／北京23日電
蜜雪冰城創始人張紅超（左）、張紅甫（右） 躋身億萬富豪行列。（取材自大河報）
瑞銀近日發布了第11份「億萬富豪報告」，透視擁有超過10億美元資產的人士的財富版圖。其中，亞太區億萬富豪人數從981人增至1036人，增幅居全球之首。中國內地2025年新增70位億萬富豪，目前共有470人，僅次於美國。

紅星新聞報導，數據顯示，2025年全球億萬富豪的人數增至2919人，總財富達到創紀錄的15.8萬億美元，增幅為13%。今年新增億萬富翁數量達到287人，是瑞銀自2015年開始追蹤該數據以來的第二高紀錄，僅次於2021年。

其中，亞太區億萬富豪人數從981人增至1036人，增幅居全球之首。中國內地2025年新增70位億萬富豪，目前共有470人，僅次於美國。

瑞銀美國私人財富管理負責人John Mathews表示：「你可以看到億萬富翁群體的增長在加速，而且是來自各個領域。」他指出，新晉億萬富翁既有創業者，也有繼承者。

值得注意的是，2025年，全球196位白手興家的億萬富豪財富新增了3865億美元，僅次於2021年的360位。他們來自營銷軟件、基礎設施、餐飲業、遺傳學、液化天然氣等多元領域，代表人物包括Colossal Biosciences創始人Ben Lamm、基礎設施投資公司Stonepeak Partners聯合創始人Michael Dorrell、中國蜜雪冰城的張氏兄弟等。

其中，亞太區白手興家的億萬富豪比例達79%，在所有地區之中占比最高。

事實上，白手興家型億萬富豪數量持續上升的趨勢已持續多年。2024年有161位創業人士跨越10億美元門檻，持有資產達3056億美元，高於2023年的84位及資產1407億美元的水平。

瑞銀財富管理中國區主管呂子傑指出，從增長數據來看，大中華區是全球億萬富豪人群的最大增長引擎——中國內地億萬富豪財富總額達到1.8萬億美元，同比增長22.2%。更特別的是，上述人士中98%是白手興家的創業企業家，與大部分中國創一代的特點一致。

她還提到，從人群畫像來看，中國內地2025年新增的70位億萬富豪，主要來自IT等高科技行業，年齡層相對其他地區的億萬富豪更加年輕。「受益於中國製造的科技力量，大中華地區的富豪在2025年是強勢回歸的。有19%的富豪來自於科技行業，整體的財富增長速率接近40%。」

報告還稱，今年新增億萬富翁中，有91人透過繼承成為億萬富翁，累計財富達到2980億美元，較去年增長超三分之一。這些「繼承者們」包括德國兩個製藥家族中的15名成員，和已故新加坡立邦油漆大股東吳清亮的6個孫輩。報告還預計，在未來15年裡，億萬富翁的子女將繼承至少5.9萬億美元的財富。美國、西歐和印度是這些財富代際轉移的主要發生地。

