定速巡航故障、狂奔490公里 甘肅駕駛駁「自導自演」

高速狂奔490公里的畫面。（視頻截圖）

甘肅 近日發生一輛轎車因定速巡航故障剎車失靈，在蘭海高速以時速約115公里行駛近490公里，直到燃油耗盡才停下事件。該事件引發部分網友質疑司機「自導自演」，對此，當事人馬世華發布視頻，強調「誰敢拿生命這樣開玩笑？」他公開感謝高速交警和路政部門，並透露精神損失費不是之前說的4.5萬元（人民幣，下同，約6442美元），也不是5萬元，「具體數額涉及個人隱私不方便說」。

極目新聞報導，馬世華21日傍晚發布視頻，他先感謝高速交警以及路政部門，稱沒有他們的道路疏通安全護航，他也許沒有機會坐在這裡說話了，但他不知道用什麼方式，用什麼語言來表達，只能說聲衷心地感謝。

12月17日下午，馬世華從蘭州回臨夏康樂老家，剛上蘭海高速不久，就發現時定速巡航出了故障，剎車失靈。他以時速115公里高速行駛490公里，直至燃油耗盡，才在交警停下和路政的「護航編隊」下化險為夷。馬世華回想起4個多小時的恐怖經歷，表示「時間特別漫長和生死煎熬，內心無以言表」，針對網友質疑他自導自演，馬世華十分生氣，強調：「時速115高速狂飆490公里，想想什麼概念？誰敢拿生命這樣開玩笑？」

馬世華說，當時一路上他嘗試了各種自救的辦法，如踩剎車、踩油門、鬆抬油門、掛空檔、長拉手剎等，還通過按鍵取消定速巡航和增減速度等，但統統無效。最後燃油耗盡安全停車後，他坐在隧道內的路沿上手腳發抖，話都說不出來，還是被扶上救援車輛的。

馬世華透露，目前他已和廠家簽了協議，已退車並獲賠，至於精神損失費則不方便公布。馬世華表示，協議中他堅持要求廠家告知故障原因，他有權告知政府相關部門包括媒體在內的第三方，必要時還可請第三方鑒定機構介入調查，保證公眾的知情權；屆時故障原因調查清楚了，也會打那些造謠他「自導自演」人的臉。

事件發生後，有網友對比車輛細節後，指出涉事車輛為奔騰B70車型，客服工作人員表示「正在調查當中」。