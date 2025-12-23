深圳烤雞少年暴紅就翻車 被爆使用合成香料「肉寶王」

小陳正在烤雞。(取材自新京報)

因一段探店視頻意外暴紅的16歲「烤雞少年」小陳，在深圳街頭的烤雞攤每天能賣出2、300隻雞，吸引上千名顧客光顧。但隨著人氣暴漲，小陳被踢爆使用合成香料「肉寶王」調味，引發食品安全擔憂。小陳表示，已主動配合相關部門開展檢測，也承諾以後不會再用這些存在爭議的調味料。

綜合香港01、新京報報導，公開資料顯示，「肉寶王」是以甲基環戊烯醇酮、乙基麥芽酚、丁醇等食品用合成香料為主要成分的複合添加劑，具有增香、去腥、改善肉製品風味的功效。依據中國「食品添加劑使用標準」，其配料成分屬於合規食品香料範疇，可在食品中按生產需要適量使用，但監管部門建議遵循「最小必要用量」原則。

小陳12月22日發布視頻，坦言自己的確在醃製過程中添加了「肉寶王」，但這是正規廠家生產、有許可證的合法調味料。他表示，以後不會再用這些有爭議的調料，目前已主動配合相關部門開展檢驗檢測，對醃雞、生雞進行抽檢，預計結果會在一個星期左右出來，會把結果貼在店鋪門口。

據此前媒體報導，來自廣東汕尾的小陳因家貧輟學，後來憑3萬元（人民幣，下同，約4295美元）創業賣烤雞，從買食材、醃製到烤製都一手包辦。隨著自家烤雞日漸打出名號，最高紀錄一天能賣200隻烤雞，周末生意好甚至可日收入過萬。

今年4月，一名自媒體博主的探店視頻讓小陳意外在網路上暴紅，視頻裡，他眼神乾淨，談起14歲輟學、學技術攢錢創業的經過，語氣裡帶著對生活的熱忱。許多網友被他的真誠打動，在流量助推下，小陳的攤位前每天大排長龍，不僅吸引了全國各地的顧客，也引來了更多知名博主前來打卡。