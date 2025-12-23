我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約新法上路 社媒須示警未成年心理健康

紐約市今年扒竊案減少 被捕者中累犯過半 58歲嫌犯已被捕50次

女星半退圈有原因…粉絲跟蹤6年 還想應聘社區保安

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女演員朱銳曾被粉絲跟蹤多年。(取材自微博)
女演員朱銳曾被粉絲跟蹤多年。(取材自微博)

女演員朱銳一直處於半退圈狀態，她22日發布視頻說明，自己遇到了「瘋狂粉絲」，該粉絲跟蹤她超過6年，還找到了她居住的小區應聘保安、接觸過她媽媽。朱銳在搬家後從此便減少公開生活動態，就算是拍視頻也只拍攝自己的「上半身」，避免曝出過多的環境資訊。

半島晨報報導，朱銳今年因在電視劇《利劍玫瑰》中飾演蔡欣一角，她憑藉出色的演技翻紅。隨後，她發長文回應「為什麼半退圈」的提問。

她表示適合自己年齡段的角色很少，沒簽經紀公司也沒有資源置換，所以沒有機會去見劇組試戲，她同時表示「我現在的生活狀態很安逸，在家宅著寫小說，救救流浪貓，媽媽身體不太好，我能時刻陪著」。

報導指出，朱銳自曝被一名狂熱粉絲持續追蹤長達6年。該粉絲不僅經常騷擾其社群媒體，甚至找到她租住的社區並接觸母親，更試圖應徵小區保全職位。警方調查後建議她立即搬家並減少公開生活場景動態，出於安全考慮，朱瑞已搬離原住所且近兩年拍攝影片僅展示上半身。

朱銳也在影片中呼籲女性提高安全意識，避免暴露生活細節 

朱銳遇跟蹤事件引發對藝人隱私安全的廣泛討論，多家媒體呼籲加強對公眾人物人身權益的保護。網友感嘆其遭遇令人窒息，並關聯何炅、楊坤等藝人被私生飯騷擾案例，強調尊重邊界才是真正的喜愛。

公開資料顯示，1987年8月23日出生的朱銳是安徽蕪湖人，畢業於北京電影學院2004級表演系。代表作品有「媳婦的美好時代」、「一僕二主」、「產科醫生」等。

社群媒體 湖人

上一則

6旬男「頭頸分離」 廣州醫院動員8科專家 奇蹟出現了

延伸閱讀

日本女星波瑠與高杉真宙結婚 公開婚紗照

日本女星波瑠與高杉真宙結婚 公開婚紗照
長沙爆發外送員大規模抗爭 直播間被封鎖

長沙爆發外送員大規模抗爭 直播間被封鎖
賠住宅意外受損 華人與HOA糾紛

賠住宅意外受損 華人與HOA糾紛
庫卡蒙加牧場市計畫擴大興建高密度住宅 居民不滿

庫卡蒙加牧場市計畫擴大興建高密度住宅 居民不滿

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30
COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客方向大轉彎，改經巴爾幹半島國家轉赴德國，進而申請庇護。(美聯社)

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者