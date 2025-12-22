我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

被堵到發火…成都「較真哥」9天舉報92違停 網掀討論

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
成都天府大道違停問題嚴重。(視頻截圖)
成都天府大道違停問題嚴重。(視頻截圖)

成都天府大道晚高峰期間，非機動車道遭機動車違停占用的問題引發關注。一名網名為「多吧嘿」、被網友稱為「較真哥」的市民，因下班騎行路線屢遭阻斷，原本約30分鐘的通勤時間，也因此延長至約90分鐘。「較真哥」於12月10日發起為期30天的違停舉報行動，宣示「見一個舉報一個」。該行動進行9天內，已累計舉報了92次，甚至有一台違停的車子已經被舉報了8次。

據封面新聞報導，這名市民常常自世紀城一帶沿天府大道南行至華府大道，實地觀察非機動車道通行狀況。沿線多處商場、寫字樓集中路段，出現機動車直接停放於非機動車道的情形，他指出「這些車直接停在非機動車道上，騎車人只能冒險走機動車道。」於是他不斷地做出下車、掏出手機、走到車輛側前方拍照並舉報的動作。為的就是期望交警開罰違規停車的車主，改善行路安全。

該市民主要透過「蓉e行」平台拍照上傳進行違停舉報，目前共提交92次，其中89次通過審核，3次因照片不符合規定未獲受理。他指出，舉報完成後僅顯示「審核通過」，無法查詢後續處罰結果，令其難以確認實際效果。相關內容發布至社群平台後，引發大量網友討論，多數評論表示支持，「我也想舉報，求教程」，但也有人質疑其成效與通勤方式的聲音。

該市民表示「發到網上我才意識到，不只我有這個煩惱。很多人支持我，這也是我堅持下去的動力。」他說，「不知道什麽原因，我在小紅書上發的舉報戰績只能自己看見了，修改了好幾次找了客服也不行，但我會繼續堅持。」

針對天府大道沿線違停問題，記者查詢網絡問政平台發現，11月至12月期間已有多名市民反映相同路段的非機動車道被占用情況。成都市公安局交通管理局回覆表示，已責成交警六分局前往現場整治，並將持續加大巡查頻次與管控力度，同時呼籲市民可透過「蓉e行」模塊依法舉報交通違規行為。

天府大道上違停車輛占道。(取材自封面新聞)
天府大道上違停車輛占道。(取材自封面新聞)

小紅書 華府

上一則

中越再蓋跨境鐵路 從雲南直通海防 目標2030年完工

下一則

大興機場提示語接地氣 「兒化+絮叨」像跟北京大爺聊天

延伸閱讀

繁榮布碌崙 8大道派送孩子聖誕禮

繁榮布碌崙 8大道派送孩子聖誕禮
「只想看片請去別家」 中多地私人影院299元套餐藏春色

「只想看片請去別家」 中多地私人影院299元套餐藏春色
派發聖誕新春玩具 多機構8大道送祝福

派發聖誕新春玩具 多機構8大道送祝福
在大道上拉和撒

在大道上拉和撒

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費