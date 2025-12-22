被堵到發火…成都「較真哥」9天舉報92違停 網掀討論

成都天府大道違停問題嚴重。(視頻截圖)

成都天府大道晚高峰期間，非機動車道遭機動車違停占用的問題引發關注。一名網名為「多吧嘿」、被網友稱為「較真哥」的市民，因下班騎行路線屢遭阻斷，原本約30分鐘的通勤時間，也因此延長至約90分鐘。「較真哥」於12月10日發起為期30天的違停舉報行動，宣示「見一個舉報一個」。該行動進行9天內，已累計舉報了92次，甚至有一台違停的車子已經被舉報了8次。

據封面新聞報導，這名市民常常自世紀城一帶沿天府大道南行至華府 大道，實地觀察非機動車道通行狀況。沿線多處商場、寫字樓集中路段，出現機動車直接停放於非機動車道的情形，他指出「這些車直接停在非機動車道上，騎車人只能冒險走機動車道。」於是他不斷地做出下車、掏出手機、走到車輛側前方拍照並舉報的動作。為的就是期望交警開罰違規停車的車主，改善行路安全。

該市民主要透過「蓉e行」平台拍照上傳進行違停舉報，目前共提交92次，其中89次通過審核，3次因照片不符合規定未獲受理。他指出，舉報完成後僅顯示「審核通過」，無法查詢後續處罰結果，令其難以確認實際效果。相關內容發布至社群平台後，引發大量網友討論，多數評論表示支持，「我也想舉報，求教程」，但也有人質疑其成效與通勤方式的聲音。

該市民表示「發到網上我才意識到，不只我有這個煩惱。很多人支持我，這也是我堅持下去的動力。」他說，「不知道什麽原因，我在小紅書 上發的舉報戰績只能自己看見了，修改了好幾次找了客服也不行，但我會繼續堅持。」