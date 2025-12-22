我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

深圳有個「多管局局長」 修路工：他一發片就要修路了

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「多管局局長」拿著捲尺。(取材自中國新聞周刊)
「多管局局長」拿著捲尺。(取材自中國新聞周刊)

深圳一名被網友稱為「多管局局長」的短影音創作者，長期以拍攝市政道路與公共設施問題走紅網路。近日，他針對深圳月亮灣大道非機動車道中斷的安全隱患拍片反映，再度引發關注。其持續三年多記錄城市細節、推動問題改善的行動，也讓外界好奇其背景以及深圳如何回應這類「民間監督」。

據中國新聞周刊報導，該名創作者姓朱，85後，廣東客家人，初中學歷，在深圳打工十餘年，曾在製造業工廠工作，現從事送貨相關職業。朱先生因工作需頻繁騎電動車穿行各區，偶然發現道路設計不合理，便拍影片上傳短影音平台，原意只是「讓大家評評理」。首支影片意外獲得數十萬播放量，後續更出現市政人員在評論區回應整改情況，讓他意識到影片能促成改變，遂持續拍攝。

朱先生至今已發布逾千則相關影片，不少問題在一周內獲得修復，部分甚至連夜處理。他表示，早期曾遭質疑，但隨著問題被實際解決，修路工人與市政人員逐漸建立信任。在拍攝市政問題的過程中，朱先生曾被修路的工作人員認出。據朱先生講述，有修路工作人員對其說，「大哥我們啥都不怕，就怕你晚上發視頻。我們都下班了，你一發視頻，我們就要穿上褲子，開著車去核查，有問題當天晚上就修了。」

拍攝過程中，市政部門從未要求其刪片，僅曾有交警因紅綠燈與顯示屏問題請他先下架影片再處理。朱先生表示，他仍然會拍紅綠燈問題、電子顯示屏問題，「因為每個交警隊不一樣，每個區不一樣，有人則認為這是在幫他們發現問題，是好事」。另有派出所提醒其注意個人隱私安全。

對於外界稱深圳「特別包容」，朱先生認為關鍵在於問題曝光後是否有人跟進，而非城市本身。他曾在廣州、惠州等地拍攝類似內容，也獲得地方部門回應。面對流量變現邀請，他選擇拒絕，表示只在確有問題時拍攝，不為流量刻意創作。朱先生強調，自己只是記錄者，希望對得起關注他的觀眾，也讓城市道路「一點一點變好」。

他稱「流量高低對我來說沒有壓力，以前幾十個讚的時候，我也一樣拍，現在流量大了依然如常拍攝。」朱先生說，流量可能對深圳的養路修路工人壓力更大，以前是一周修完即可，現在可能3天甚至連夜就要修好，「真正辛苦的是那些修路的工人們。」

電動車

上一則

大興機場提示語接地氣 「兒化+絮叨」像跟北京大爺聊天

下一則

「到底用什麼肉」 必勝客牛排口感怪 滬店員：合成的

延伸閱讀

深圳女被魔鬼附體？ 母姊按胸灌水「驅魔」整夜害死她

深圳女被魔鬼附體？ 母姊按胸灌水「驅魔」整夜害死她
深圳16歲「烤雞少年」暴紅 顧客排長龍 每天收入過萬

深圳16歲「烤雞少年」暴紅 顧客排長龍 每天收入過萬
美中禁毒合作 深圳港查獲「毒品」430公斤古柯鹼

美中禁毒合作 深圳港查獲「毒品」430公斤古柯鹼
中國房價11月無起色 新屋價格年減2.4%跌幅擴大

中國房價11月無起色 新屋價格年減2.4%跌幅擴大

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費