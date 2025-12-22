深圳有個「多管局局長」 修路工：他一發片就要修路了

「多管局局長」拿著捲尺。(取材自中國新聞周刊)

深圳一名被網友稱為「多管局局長」的短影音創作者，長期以拍攝市政道路與公共設施問題走紅網路。近日，他針對深圳月亮灣大道非機動車道中斷的安全隱患拍片反映，再度引發關注。其持續三年多記錄城市細節、推動問題改善的行動，也讓外界好奇其背景以及深圳如何回應這類「民間監督」。

據中國新聞周刊報導，該名創作者姓朱，85後，廣東客家人，初中學歷，在深圳打工十餘年，曾在製造業工廠工作，現從事送貨相關職業。朱先生因工作需頻繁騎電動車 穿行各區，偶然發現道路設計不合理，便拍影片上傳短影音平台，原意只是「讓大家評評理」。首支影片意外獲得數十萬播放量，後續更出現市政人員在評論區回應整改情況，讓他意識到影片能促成改變，遂持續拍攝。

朱先生至今已發布逾千則相關影片，不少問題在一周內獲得修復，部分甚至連夜處理。他表示，早期曾遭質疑，但隨著問題被實際解決，修路工人與市政人員逐漸建立信任。在拍攝市政問題的過程中，朱先生曾被修路的工作人員認出。據朱先生講述，有修路工作人員對其說，「大哥我們啥都不怕，就怕你晚上發視頻。我們都下班了，你一發視頻，我們就要穿上褲子，開著車去核查，有問題當天晚上就修了。」

拍攝過程中，市政部門從未要求其刪片，僅曾有交警因紅綠燈與顯示屏問題請他先下架影片再處理。朱先生表示，他仍然會拍紅綠燈問題、電子顯示屏問題，「因為每個交警隊不一樣，每個區不一樣，有人則認為這是在幫他們發現問題，是好事」。另有派出所提醒其注意個人隱私安全。

對於外界稱深圳「特別包容」，朱先生認為關鍵在於問題曝光後是否有人跟進，而非城市本身。他曾在廣州、惠州等地拍攝類似內容，也獲得地方部門回應。面對流量變現邀請，他選擇拒絕，表示只在確有問題時拍攝，不為流量刻意創作。朱先生強調，自己只是記錄者，希望對得起關注他的觀眾，也讓城市道路「一點一點變好」。

他稱「流量高低對我來說沒有壓力，以前幾十個讚的時候，我也一樣拍，現在流量大了依然如常拍攝。」朱先生說，流量可能對深圳的養路修路工人壓力更大，以前是一周修完即可，現在可能3天甚至連夜就要修好，「真正辛苦的是那些修路的工人們。」