今年中國電影票房逾500億 動畫250億占半邊天

記者黃雅慧／綜合報導
今年初，中國動畫電影「哪吒2」暴紅，吸引大批觀影人潮，但在這波熱潮之後，電影市場又顯著滑落。圖為北京市朝陽區一家影院內的「哪吒2」海報。（新華社）
據貓眼專業版數據，截至12月21日，2025年中國電影總票房（含預售）已超509億元人民幣（約72.2億美元），總觀影人次達12.16億。同時，中國娛樂購票平台貓眼數據顯示，2025年中國全年動畫電影票房突破250億元，成為中國影史動畫電影票房最高一年，也占中國電影票房半邊天。「哪吒之魔童鬧海」(「哪吒2」)、「瘋狂動物城2」（另譯「動物方城市2」）、「浪浪山小妖怪」分列2025年動畫電影票房榜前3位。

截至12月21日，貓眼專業版數據統計，動畫電影票房前3位票房分別為154.46億元、37.76億元與17.19億元。光是「哪吒之魔童鬧海」電影，票房就占據約六成。

榜單顯示，位列四至十名的動畫電影分別為：「熊出沒．重啟未來」、「鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲」（日本）、「羅小黑戰記 2」、「名偵探柯南：獨眼的殘像」（日本）、「聊齋：蘭若寺」、「壞蛋聯盟2」（美國）與「時間之子」，票房分別為8.21億元、6.78億元、5.33億元、3.98億元、2.43億元、2.27億元與1.89億元。在排名前十中，中國國產動畫片占六部。

今年以來中國動畫電影火爆引起社會各界討論，中國電影家協會近期發布的報告顯示，今年前11個月，動畫片貢獻了近45%的中國國內票房，遠超2021年的6.2%。

為何動畫電影能有如此熱度？光明日報評論稱，一方面數位技術的助力讓其可以突破現實局限，打造視覺奇觀；它還能靈活融合多種藝術風格與手法；另一方面，動畫電影在複雜現實為觀眾提供難得的「情感避風港」，使人獲得思想的激蕩、精神的慰藉和情緒的宣洩。

