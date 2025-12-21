上海必勝客「原切牛排」口感怪 配料表一看…「添加物一長串」

網友發帖質疑必勝客使用的牛排。(取材自每日經濟新聞)

近日，有網友在網上發帖稱，在上海的連鎖餐廳必勝客吃到的牛排 ，和菜單上的圖片差距巨大，口感也有些奇怪，質疑「到底用的是什麼肉」。市場監管部門19日對涉事兩家門店展開檢查，確認菜單上的五款牛排均為「調理牛排」。對此，不少消費者表示憤怒。

綜合每日經濟新聞、上海廣播電視台報導，記者隨機挑選了兩家必勝客線下餐廳，點了菜單上價格從59元人民幣(約8.4美元)到85元不等的多款牛排。端上來的牛排，看起來與菜單上的確實有差別，口感也不像原切牛肉。當提出疑問時，兩家店員給出了截然不同的回答。

一店員肯定地說：「配料表裡除了牛肉沒東西，就是牛肉……寫的就是西冷牛排。」另一位店員則坦言：「是合成的，就是牛肉打碎之後跟其他的料合成。」

報導說，其中一家的店員翻拍了生牛排包裝上的配料表，配料表上除了牛肉外，還有長長一串配料和添加劑，包括了大豆分離蛋白、明膠、呈味牛肉粉等等。包裝上還注明有致敏物質信息，包含大豆、魚類、穀物及其製品。

報導指出，市場監管部門19日對涉事兩家門店展開檢查。執法人員確認，菜單上的五款牛排均為調理牛排，配料表中除牛肉外，還有大豆蛋白等原料及十多種食品添加劑。

此外還發現，在電商 平台上，必勝客線上官方旗艦店有一款以「原肉整切牛排」為名的產品，實際收到後卻是「整切調理牛排」，配料表與線下門店高度重合。

「調理牛排」和「原切牛排」有何不同？市場監管部門介紹，原切牛排是百分百的牛肉，不添加任何輔料；調理牛排則加入了配料、添加劑和調味品，屬於菜餚製品。

必勝客使用的牛排執行標準為GB19295，正是調理牛排的標準。必勝客相關負責人解釋，其牛排屬於「整切調理牛排」，並在菜單角落用小字標注了「在國內用現代食品工藝進行切割並精心調理」。

不少消費者對此表示憤怒，有消費者說：「吃了很多很多年了，一直主打牛排質量好，價格也不便宜，結果竟是調理牛排」。還有消費者表示用「調理牛排」可以理解，但不應該在角落用小字標注，應該「標注出來，讓消費者知道」。