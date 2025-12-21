摩爾線程秀GPU新架構「花港」 算力密度增50% 效能升10倍

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
摩爾線程華山GPU晶片發布，稱「華山」部分性能超越Blackwell。（取材自快科技）

有「中國版輝達」稱號的摩爾線程20日發表新一代GPU架構「花港」，公司董事長張建中表示，新架構算力密度提升50%，效能提升十倍，支持10萬卡以上規模智算集群。

摩爾線程並發表「華山」、「廬山」兩款晶片，分別主打AI推理訓練一體、高性能圖形渲染場景，以及「長江」智慧系統單晶片（SoC），積極搶食Nvidia輝達（另稱英偉達）缺席的中國AI晶片市場。

澎湃新聞報導，張建中20日在摩爾線程首屆MUSA開發者大會上指出，在軟體層面，公司自研MUSA架構迎來全棧軟體升級，完美支持全功能GPU計算生態，擁有完備的軟體棧和廣泛的生態相容，統一軟體棧覆蓋全系列產品，全功能GPU的創新就是一部算力進化史，「全功能」代表能夠計算所有的數據單元和格式。

此外，張建中發表基於新一代「花港」架構的第一代產品—華山晶片，華山基於花港架構，實現AI訓推一體和超智融合。

在本次大會的展示區域，摩爾線程展示消費級顯卡、AI算力卡、伺服器，以及搭載摩爾線程GPU的各行業應用產品在內的一系列產品。

摩爾線程還針對個人開發者，推出14吋MTT AIBOOK筆記型電腦，目前已在京東開放預售32GB記憶體1TB固態硬碟版本，售價為人民幣9999元（約1420美元），將於2026年1月10日開賣。

IT之家報導，「華山」是花港架構的第一款晶片，主打AI訓推一體、超智融合，在浮點算力、訪存頻寬、訪存容量、高速互聯頻寬方面均有提升，內置新一代非同步程式設計技術，具備高效線程同步、線程束特化等特性，也具備新一代張量計算引擎，可大幅度提升張量運算性能，還可應用於超過10萬卡級AI工廠。

而「廬山」則是花港架構的第二款晶片，主打高性能圖形渲染場景，得益於花港架構的新一代指令集，算力密度提升50%，能效提升10倍，內置第一代AI生成式渲染架構（AGR）、第二代光追硬體加速引擎，完美支持 DirectX 12 Ultimate。

AI 輝達

