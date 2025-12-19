小車定速115剎車失靈 狂奔3小時490公里 甘肅警神救援

一輛行駛在甘肅蘭海高速上的小車因定速巡航故障、剎車失靈，以115公里的時速行駛了約490公里。(取材自極目新聞)

一輛行駛在甘肅 蘭海高速上的小車17日晚間因定速巡航故障、剎車失靈，以115公里的時速行駛了約490公里，花費近3小時，最終燃油耗盡才停下。 一路上，交警前面開道，路政後面壓陣，組成「護航編隊」，確保車輛安全。這場高速驚魂最後化險為夷，網友紛紛為這場教科書級別的救援點讚。而車輛停穩後，工作人員上前查看，駕駛員馬某已瑟瑟發抖。

來源：YouTube

綜合媒體報導，甘肅省高速公路路政執法總隊武都大隊工作人員表示，昨晚8時許，他們接到了隴南高速交警一大隊的電話後，就在武都服務區等著，失控車輛有警車在前面開道，他們就在後面控制其他車輛不要上來，當時小車的定速巡航出了問題，剎車失靈，一直以極高速度在跑，後來燃油耗盡才停了下來，車上有一男一女，都是二、三十歲的年輕人，當時兩人嚇壞了，他們還對其進行了安撫。

駕駛員下午後腿都軟了。(取材自極目新聞)

失控車輛為馬某駕駛的甘A牌小轎車，17日下午，馬某從蘭州上高速準備回臨夏的康樂，定了115的定速巡航，後面發現車子速度降不下來，第一時間給交警打了電話。沿線高速交警系統立即啟動應急預案展開緊急救助，採取管制和清理路面車輛，車輛前方開道護送，失控小車大約行駛了490公里，油料耗盡，最終在交警、路政等多家單位的護航下化險為夷。

這場高速驚魂引發網友的討論，「還好有驚無險，真夠嚇人的」、「490公里，保證滿油箱」、「剛加滿油上高速就出事，還好沒事」、「想想都後怕」、「敲碗！想知道是哪個廠牌」。