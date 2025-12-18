我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

對一捧土產生情感…廣州大學教授懷念殉職好友 看哭全網

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖片中間位置的兩位人物，左為劉一周，右為張河清。（取材自人民日報）
圖片中間位置的兩位人物，左為劉一周，右為張河清。（取材自人民日報）

「沒有人會對一捧土產生情感，直到自己親手壘起了一座」，廣州大學教授發文懷念已故好友看哭全網。

人民日報報導，廣州大學教授張河清近日發布文章，用樸實的文字紀念自己因公殉職的大學室友劉一周，感動了無數網友。

張河清今年58歲，教了30多年書，每次給學生上課，總喜歡帶倆雞蛋。這個習慣，是因為他的好哥們——劉一周。張河清說，1986年，大一報到那天，他拎著破舊布包走進宿舍，就看見一個胖胖的身影忙前忙後。對方咧嘴一笑，「兄弟！吃不吃雞蛋，我媽給我帶的！」那會雞蛋在村裡是稀罕物，過節家裡才會拿出一兩個，張河清沒敢收，劉一周是他認識的第一個同學。

張河清說，「我們的家庭都比較艱苦，他出生在一個九口之家，那天送我的雞蛋，也是硬著頭皮拿出來的。大學四年我倆經濟拮据，經常吃了上頓沒下頓，為節省生活費，我倆想了一個法子：合夥吃飯。早餐自理，中晚餐合夥打三個菜，一份五毛錢的葷菜，兩份兩毛錢的素菜，合計九毛錢，平攤下來每人每餐0.45元，既節省生活費，也能吃得均衡一些，這種模式從入學第二個月開始，直到大學畢業。」

張河清和劉一周，一個是悶頭讀書的書呆子，一個是踏實肯幹的「老黃牛」，卻偏偏成了最要好的朋友。「那時候我們倆的生活費都少得可憐，食堂裡一份青菜豆腐要兩毛錢，我們就一起買菜，你一口我一口地分著吃。他總把菜裡僅有的幾片肉夾給我，說：『你腦子活，得多補補，將來考研究生，替咱農村孩子爭口氣。』」

張河清說，「大學畢業時，我留校工作，他決定回老家進入基層工作。他走的那天，我去火車站送他，他塞給我一個布包，裡面是一份長長的夥食費記帳單，沒想到他大學四年，將我們每餐的花銷記得整整齊齊，他很驕傲地跟我說，這既是我們窮苦清貧生活的『舊帳』，更是見證我們牢不可破友誼的見證，希望我好好保存。同時他還把幾塊皺巴巴的零錢塞給我，『我畢業回老家了，至少還可以回家有粗茶淡飯吃，你在學校，離家很遠，沒有任何親人可以依靠，好好照顧自己，等我去單位報到，安頓好以後，再回來看你。』他聲音沙啞，『你好好讀書，繼續考研，將來有出息了，別忘了我。』」

2023年，傳來他的噩耗——他在因公出差途中，病倒在工作崗位上，再也沒醒過來，享年55歲。

張河清說，「這輩子，我最驕傲的不是評上了教授，不是住上了大房子，而是遇到了一個真的把我放在心上的哥們。他只是大學畢業，沒去過多少地方，唯一來得最多的大城市就是廣州，他每年都會利用年假，至少來一次廣州看我。」

左為劉一周，右為張河清。（取材自人民日報）
左為劉一周，右為張河清。（取材自人民日報）

雞蛋 豆腐

上一則

市場對AI憧憬、減息… 恒指今年累升29% 料創8年來最佳

下一則

指黎智英是反對派大腦 梁振英籲港警惕國安風險 要敢鬥爭

延伸閱讀

未成年入門投資 5類帳戶最適合

未成年入門投資 5類帳戶最適合
張建清回母校舊金山大學 勉畢業生投入社會

張建清回母校舊金山大學 勉畢業生投入社會
敘利亞殉職3美方人員覆旗靈柩返國 川普迎靈

敘利亞殉職3美方人員覆旗靈柩返國 川普迎靈
走私逾10萬孕婦血樣出境驗胎兒性別 中國黑色產業獲利高

走私逾10萬孕婦血樣出境驗胎兒性別 中國黑色產業獲利高

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」