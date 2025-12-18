對一捧土產生情感…廣州大學教授懷念殉職好友 看哭全網

圖片中間位置的兩位人物，左為劉一周，右為張河清。（取材自人民日報）

「沒有人會對一捧土產生情感，直到自己親手壘起了一座」，廣州大學教授發文懷念已故好友看哭全網。

人民日報報導，廣州大學教授張河清近日發布文章，用樸實的文字紀念自己因公殉職的大學室友劉一周，感動了無數網友。

張河清今年58歲，教了30多年書，每次給學生上課，總喜歡帶倆雞蛋 。這個習慣，是因為他的好哥們——劉一周。張河清說，1986年，大一報到那天，他拎著破舊布包走進宿舍，就看見一個胖胖的身影忙前忙後。對方咧嘴一笑，「兄弟！吃不吃雞蛋，我媽給我帶的！」那會雞蛋在村裡是稀罕物，過節家裡才會拿出一兩個，張河清沒敢收，劉一周是他認識的第一個同學。

張河清說，「我們的家庭都比較艱苦，他出生在一個九口之家，那天送我的雞蛋，也是硬著頭皮拿出來的。大學四年我倆經濟拮据，經常吃了上頓沒下頓，為節省生活費，我倆想了一個法子：合夥吃飯。早餐自理，中晚餐合夥打三個菜，一份五毛錢的葷菜，兩份兩毛錢的素菜，合計九毛錢，平攤下來每人每餐0.45元，既節省生活費，也能吃得均衡一些，這種模式從入學第二個月開始，直到大學畢業。」

張河清和劉一周，一個是悶頭讀書的書呆子，一個是踏實肯幹的「老黃牛」，卻偏偏成了最要好的朋友。「那時候我們倆的生活費都少得可憐，食堂裡一份青菜豆腐 要兩毛錢，我們就一起買菜，你一口我一口地分著吃。他總把菜裡僅有的幾片肉夾給我，說：『你腦子活，得多補補，將來考研究生，替咱農村孩子爭口氣。』」

張河清說，「大學畢業時，我留校工作，他決定回老家進入基層工作。他走的那天，我去火車站送他，他塞給我一個布包，裡面是一份長長的夥食費記帳單，沒想到他大學四年，將我們每餐的花銷記得整整齊齊，他很驕傲地跟我說，這既是我們窮苦清貧生活的『舊帳』，更是見證我們牢不可破友誼的見證，希望我好好保存。同時他還把幾塊皺巴巴的零錢塞給我，『我畢業回老家了，至少還可以回家有粗茶淡飯吃，你在學校，離家很遠，沒有任何親人可以依靠，好好照顧自己，等我去單位報到，安頓好以後，再回來看你。』他聲音沙啞，『你好好讀書，繼續考研，將來有出息了，別忘了我。』」

2023年，傳來他的噩耗——他在因公出差途中，病倒在工作崗位上，再也沒醒過來，享年55歲。