我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

貴陽76歲爺想要手機 賭氣躲進深山 靠白酒「荒野求生」

中國新聞組／北京18日電
老人被警方護送下山。（瀟湘晨報）
老人被警方護送下山。（瀟湘晨報）

因為想要一部手機，貴陽一名76歲大爺日前鬧失蹤，家人急如焚報了警，但老人卻在山中「荒野求生」，躲避家人和警方的搜尋。經過大量監控，發現老人從小區超市買了一杯白酒，並沿著河流步行，消失在步道盡頭。

瀟湘晨報報導，警方9日當晚出動30多名警力、3隻警犬，沿著河道和山林找到凌晨4點。第二天繼續擴大搜索，前後出動生命警力200多人次、警犬20隻以上。

經過一晝夜不停搜尋，直到12日中午，傳來好消息，民警在小碧鄉一處偏僻的竹林裡，發現正坐在地上曬太陽的老人。

老人說，這幾天什麼都沒吃，只說不回去。跟員警說，他想要一部手機，員警只能說，「我們帶你去買手機」。

據報導，貴陽公安局雙龍分局小碧派出所民警說，老人身體比較硬朗，平時在農村種地，而且他帶的那瓶白酒可能也起到了一定的保暖作用，找到他的時候，他意識清醒，只是有些抑鬱。

詢問一番下來，員警得知老人和孫子因家庭事發生爭執，老人想要一部手機，覺得有了手機，平常也可以看影片解悶。但是家人之前就買過一部手機，然而老人家不太會用，便沒再管這件事。

民警說，老人就像個「老小孩」，心裡委屈，就想出去靜幾天，讓家人著急一下，我們也跟著他走了，以後有話好好說，不能再這樣冒險了。

經醫院檢查，老人身體無大礙。70多小時的搜救行動，終於平安落幕。

上一則

對一捧土產生情感…廣州大學教授懷念殉職好友 看哭全網

下一則

國際統一私法協會羅馬總部百年來首設海外辦 明年落戶香港

延伸閱讀

走私逾10萬孕婦血樣出境驗胎兒性別 中國黑色產業獲利高

走私逾10萬孕婦血樣出境驗胎兒性別 中國黑色產業獲利高
南方男到哈爾濱被凍到小腿噴血 巡邏警苦口婆心勸1句話

南方男到哈爾濱被凍到小腿噴血 巡邏警苦口婆心勸1句話
戀愛周年 他偷賣女友金飾包13140元花束相送…女友報警抓人

戀愛周年 他偷賣女友金飾包13140元花束相送…女友報警抓人
江蘇男扮研究生 交往多女拍59段不雅視頻 東窗事發獲刑

江蘇男扮研究生 交往多女拍59段不雅視頻 東窗事發獲刑

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」