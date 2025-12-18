貴陽76歲爺想要手機 賭氣躲進深山 靠白酒「荒野求生」

老人被警方護送下山。（瀟湘晨報）

因為想要一部手機，貴陽一名76歲大爺日前鬧失蹤，家人急如焚報了警，但老人卻在山中「荒野求生」，躲避家人和警方的搜尋。經過大量監控，發現老人從小區超市買了一杯白酒，並沿著河流步行，消失在步道盡頭。

瀟湘晨報報導，警方9日當晚出動30多名警力、3隻警犬，沿著河道和山林找到凌晨4點。第二天繼續擴大搜索，前後出動生命警力200多人次、警犬20隻以上。

經過一晝夜不停搜尋，直到12日中午，傳來好消息，民警在小碧鄉一處偏僻的竹林裡，發現正坐在地上曬太陽的老人。

老人說，這幾天什麼都沒吃，只說不回去。跟員警說，他想要一部手機，員警只能說，「我們帶你去買手機」。

據報導，貴陽公安局雙龍分局小碧派出所民警說，老人身體比較硬朗，平時在農村種地，而且他帶的那瓶白酒可能也起到了一定的保暖作用，找到他的時候，他意識清醒，只是有些抑鬱。

詢問一番下來，員警得知老人和孫子因家庭事發生爭執，老人想要一部手機，覺得有了手機，平常也可以看影片解悶。但是家人之前就買過一部手機，然而老人家不太會用，便沒再管這件事。

民警說，老人就像個「老小孩」，心裡委屈，就想出去靜幾天，讓家人著急一下，我們也跟著他走了，以後有話好好說，不能再這樣冒險了。

經醫院檢查，老人身體無大礙。70多小時的搜救行動，終於平安落幕。