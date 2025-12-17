聯合國認證 哈爾濱登全球冰雪旅遊卓越城市

我的頻道

中國新聞組／北京17日電
第二十七屆哈爾濱冰雪大世界「童話雪人一家」已於日前完成雕刻，雪雕高15米，用雪量近4000立方米，吸引民眾拍照。 (中新社)
第二十七屆哈爾濱冰雪大世界「童話雪人一家」已於日前完成雕刻，雪雕高15米，用雪量近4000立方米，吸引民眾拍照。 (中新社)

第十一屆「世界旅遊經濟論壇·黑龍江2025」16日在哈爾濱召開。作為中國著名的「冰城」，哈爾濱冰雪經濟總規模已突破1600億元(人民幣，約227億美元)，聯合國旅遊組織授予哈爾濱「世界冰雪旅遊卓越城市」稱號。

新華社報導，隨著「爾濱現象」火爆出圈，哈爾濱近年來持續加大對冰雪旅遊基礎設施的投入，優化旅遊公共服務，並推動冰雪經濟融合創新發展。

2025至2026年冰雪季，哈爾濱市精心推出夢幻冰雪、高山滑雪、寒地溫泉等十大冰雪旅遊線路，並結合冰雪節慶、冰雪演藝、冰雪賽事、冰雪美食等，舉辦第6屆哈爾濱採冰節、第42屆哈爾濱國際冰雪節、世界旅遊經濟論壇等超20項大型活動。

目前，27屆哈爾濱冰雪大世界12月17日開園，第38屆太陽島國際雪雕藝術博覽會、第52屆兆麟公園冰燈藝術遊園會等冰雪文化活動也將陸續亮相。

據哈爾濱日報報導，拜入境遊便利化國際化水準持續提升，哈爾濱開通至香港、首爾直飛航線，對俄航線增至7條。中俄試行免簽政策帶動赴哈俄羅斯遊客年增136%，整體消費規模較去年同期上漲150%，哈爾濱也入選中國最受俄羅斯遊客歡迎十大城市。

今年1至10月，哈爾濱累計接待入境遊客99.2萬人次，較去年同期成長56.5%。哈爾濱也成為央視首批簽約「國潮城市」及中國「美好煥新」城市，獲評「全國遊客滿意十大城市」。 

第二十七屆哈爾濱冰雪大世界建設已進入衝刺階段，園區內各大冰雪項目芳容初露。 ...
第二十七屆哈爾濱冰雪大世界建設已進入衝刺階段，園區內各大冰雪項目芳容初露。 (新華社)

