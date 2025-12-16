不去日本去俄羅斯 首批免簽赴俄中客：像是流放寧古塔

在中日關係惡化的同時，俄羅斯宣布12月1日起開放中國公民可免簽入境，吸引不少大陸民眾因此轉往俄羅斯旅遊。（歐新社）

上個月中日關係惡化後，中國官方呼籲中國公民避免前往日本，與此同時，俄羅斯 則宣布12月1日起，開放中國公民免簽入境。但這項政策實施僅半個月，中國網上就湧現大量針對俄羅斯旅遊的負評，首批享受免簽赴俄旅遊的陸客紛紛表示，體驗沒有想像中美好。還有網友表示，原本以為是去「窮遊」，結果變成去「扶貧」。

中國網路媒體《觀察者網》16日轉載一名博主的文章指出，昨天網路社群一篇題為《第一批免簽去俄羅斯的中產，傻眼了》的文章，分享赴俄羅斯旅遊可能遇到的幾個問題：

一、落地莫斯科後，境外手機卡會有24小時的「靜默期」。網路無法連接，位置定位亂七八糟；

二、數字支付無法使用，VISA等外國信用卡也無法使用，只能使用紙幣；

三、完全失衡的性價比公式，旅遊景點價格昂貴，但設施運轉效率十分糟糕，「窮遊」秒變「扶貧」；

四、當地服務員十分冷淡的態度，仿佛接待的不是客人，而是外國間諜。

另一個網友Hebe也在微博 上表示，第一批體驗免簽俄羅斯的中產可能沒想到，真正的「驚喜」不是克里姆林宮的宏偉，而是這些瞬間：

一、物價暴擊——紅場旁一杯拿鐵要價人民幣80元，中產錢包：這和說好的「高性價比旅行」不一樣！

二、支付系統魔幻體驗——銀聯VISA時靈時不靈，翻出2003年壓箱底的現金支付技能；

三、反向文化衝擊——網紅餐廳的「蘇維埃裝修風」人均人民幣500元，吃出了食堂的味道。

Hebe說，當「免簽自由」撞上盧布通膨和歐美遊客真空，原先期待的「性價比拉滿的歐洲平替之旅」。結果成現實版《楚門的世界》：你以為自己是探索者，其實是別人劇本裡的「特需經濟補給團」。

微博、b站近日還有不少中國網友分享免簽付俄羅斯旅遊的慘痛經驗。有旅遊博主在影片中分享，剛下飛機打車，疑似搭上黑車，才開了20分鐘，車費已經跳到人民幣918元。

有多年自由行經驗的北京網友老陳，在免簽一開放就興沖沖帶著老婆一起去俄羅斯旅遊，結果到了才知道，俄羅斯稍微帶點星的酒店，直接人民幣兩千元起票。老陳說，「這哪裡是去『窮遊』，簡直是去『扶貧』啊！俄羅斯絕對是我人生去過自由行難度最高的國家，沒有之一」。

還有中國網友吐槽：「這旅遊成了自我流放寧古塔」「實在是想不明白…推薦去一個正在發生戰爭的國家？」更有網友對於真有不少中國民眾因為免簽去俄羅斯旅遊，驚呼：「不是，你們還真去啊！」

據央視新聞報導，當地時間12月1日，根據俄羅斯總統普亭 簽署的命令，自即日起至2026年9月14日（含）止，中國公民可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯。免簽天數為30天。