我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記憶體晶片短缺 全球智慧機出貨量 明年恐下滑2.1%

和平獎得主馬查多 逃離委內瑞拉途中「脊椎骨折」

不去日本去俄羅斯 首批免簽赴俄中客：像是流放寧古塔

中國新聞組／即時報導
在中日關係惡化的同時，俄羅斯宣布12月1日起開放中國公民可免簽入境，吸引不少大陸民眾因此轉往俄羅斯旅遊。（歐新社）
在中日關係惡化的同時，俄羅斯宣布12月1日起開放中國公民可免簽入境，吸引不少大陸民眾因此轉往俄羅斯旅遊。（歐新社）

上個月中日關係惡化後，中國官方呼籲中國公民避免前往日本，與此同時，俄羅斯則宣布12月1日起，開放中國公民免簽入境。但這項政策實施僅半個月，中國網上就湧現大量針對俄羅斯旅遊的負評，首批享受免簽赴俄旅遊的陸客紛紛表示，體驗沒有想像中美好。還有網友表示，原本以為是去「窮遊」，結果變成去「扶貧」。

中國網路媒體《觀察者網》16日轉載一名博主的文章指出，昨天網路社群一篇題為《第一批免簽去俄羅斯的中產，傻眼了》的文章，分享赴俄羅斯旅遊可能遇到的幾個問題：

一、落地莫斯科後，境外手機卡會有24小時的「靜默期」。網路無法連接，位置定位亂七八糟；

二、數字支付無法使用，VISA等外國信用卡也無法使用，只能使用紙幣；

三、完全失衡的性價比公式，旅遊景點價格昂貴，但設施運轉效率十分糟糕，「窮遊」秒變「扶貧」；

四、當地服務員十分冷淡的態度，仿佛接待的不是客人，而是外國間諜。

另一個網友Hebe也在微博上表示，第一批體驗免簽俄羅斯的中產可能沒想到，真正的「驚喜」不是克里姆林宮的宏偉，而是這些瞬間：

一、物價暴擊——紅場旁一杯拿鐵要價人民幣80元，中產錢包：這和說好的「高性價比旅行」不一樣！

二、支付系統魔幻體驗——銀聯VISA時靈時不靈，翻出2003年壓箱底的現金支付技能；

三、反向文化衝擊——網紅餐廳的「蘇維埃裝修風」人均人民幣500元，吃出了食堂的味道。

Hebe說，當「免簽自由」撞上盧布通膨和歐美遊客真空，原先期待的「性價比拉滿的歐洲平替之旅」。結果成現實版《楚門的世界》：你以為自己是探索者，其實是別人劇本裡的「特需經濟補給團」。

微博、b站近日還有不少中國網友分享免簽付俄羅斯旅遊的慘痛經驗。有旅遊博主在影片中分享，剛下飛機打車，疑似搭上黑車，才開了20分鐘，車費已經跳到人民幣918元。

有多年自由行經驗的北京網友老陳，在免簽一開放就興沖沖帶著老婆一起去俄羅斯旅遊，結果到了才知道，俄羅斯稍微帶點星的酒店，直接人民幣兩千元起票。老陳說，「這哪裡是去『窮遊』，簡直是去『扶貧』啊！俄羅斯絕對是我人生去過自由行難度最高的國家，沒有之一」。

還有中國網友吐槽：「這旅遊成了自我流放寧古塔」「實在是想不明白…推薦去一個正在發生戰爭的國家？」更有網友對於真有不少中國民眾因為免簽去俄羅斯旅遊，驚呼：「不是，你們還真去啊！」

據央視新聞報導，當地時間12月1日，根據俄羅斯總統普亭簽署的命令，自即日起至2026年9月14日（含）止，中國公民可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯。免簽天數為30天。

俄羅斯經濟發展部多邊經濟合作與特別項目司長孔德拉季耶夫表示，俄方已提出到2030年吸引570萬人次中國遊客的目標，這將占俄國入境遊客總量的35%左右。

有博主表示，一般俄羅斯民眾對中國人其實沒有很多人以為的友好。（取材自微博）
有博主表示，一般俄羅斯民眾對中國人其實沒有很多人以為的友好。（取材自微博）
網上近日湧現不少關於俄羅斯旅遊的負面體驗文章。（取材自微博）
網上近日湧現不少關於俄羅斯旅遊的負面體驗文章。（取材自微博）

俄羅斯 微博 普亭

上一則

855頁判詞 法官形容黎智英：精明商人對中共怨恨憎惡

延伸閱讀

布蘭特原油面臨60美元保衛戰 兩大指標徘徊在四年多來最低點

布蘭特原油面臨60美元保衛戰 兩大指標徘徊在四年多來最低點
台灣是否適用日本集體自衛權？高市早苗：對象極為有限

台灣是否適用日本集體自衛權？高市早苗：對象極為有限
歐洲領袖挺烏克蘭 聯合聲明承諾打造維和部隊助重建

歐洲領袖挺烏克蘭 聯合聲明承諾打造維和部隊助重建
美官員：烏克蘭可獲得類似北約第五條款安全保障

美官員：烏克蘭可獲得類似北約第五條款安全保障

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障