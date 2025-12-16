開封武俠城大雪「不停擺」 演員凍成冰雕 網友卻不認同

開封萬歲山武俠城演員被凍成「冰雕」。（取材自微博視頻號）

河南 多個景區在大雪中堅持演出「不停擺」，近日開封萬歲山武俠城內，為極致還原「雪夜山神廟」的沉浸劇情，一名扮演「大刀關勝」的NPC演員在零下低溫中長時間保持靜態姿勢，直至戲服積滿白雪、鬍鬚凝起冰凌。其造型逼真到被遊客誤認為是「道具冰雕」，視頻流傳網路後，網友發出驚呼：「這是真人嗎？」

自媒體「文小娛 」綜合媒體報導，畫面中，演員於風雪中巍然不動，彷彿與蒼茫天地融為一體。不少遊客盛讚此景是「武俠精神的具象化」，認為凜冽風雪恰恰強化了原著中林沖夜奔的悲壯氛圍，演員的堅守被視為景區「不讓遊客白跑一趟」的十足誠意。

當「冰雕式敬業」成為話題，讚譽聲中也湧起愈來愈多的擔憂與質疑。網友在清一色感歎「敬業天花板」後，愈看愈覺不是滋味——「敬業是認真對待工作，不是拿健康硬扛」。零下嚴寒中，常人站立片刻便需跺腳取暖，演員卻需長時間維持固定姿態，有網友心疼道：「這手，好歹帶個手套吧」、「看了只覺得打工人真不容易」。

據報導，景區客服回應稱，工作人員實行班次制，且已為演員提供暖寶寶、熱水等保暖措施，厚衣服也會陸續在更換。類似情況並非孤例，此前開封清明上河園也被曝出有演員為推進劇情縱身躍入冰冷水中，景區同樣表示已採取相應防護。

網友追問：暖寶寶在持續暴雪中能支撐多久？長時間靜止導致的血液不暢、關節 凍傷乃至低溫症風險，是否被充分評估？當「他不眨眼睛我都不曉得他是真人」的震撼，逐漸轉向「演員為了幾兩碎銀養家餬口，不容易」的共情，一場關於底線與溫度的討論已然展開。

報導稱，這場風雪中的堅守，最終映照出一個普遍議題：當敬業被推向極限，它是否必須與健康損耗畫上等號？演員的付出值得最高的尊重，但這份尊重，或許更應該轉化為切實的保障與合理的邊界，不讓「冰雕」成為噱頭，不讓熱血凍於嚴寒，才是對「武俠精神」與「職業精神」更深層的詮釋。