曾高攀不起…瑪莎拉蒂打骨折賣35萬 中銷售為何勸別買？

35萬元純電瑪莎拉蒂被一搶而空。（取材自快科技）

日前，「35萬元(人民幣，約5萬美元)純電瑪莎拉蒂被一搶而空」的話題，引起網友關注熱議。據了解，前段時間，多地瑪莎拉蒂4S店發出的宣傳海報顯示，瑪莎拉蒂Grecale（格雷嘉新能源）售價35.88萬元起。而格雷嘉新能源為瑪莎拉蒂首款純電SUV ，車輛指導價為89.88萬元，此次4S店相當於降價54萬元促銷，已屬四折的骨折價。

來源：YouTube

快科技報導稱，上海一位瑪莎拉蒂經銷商的管理人員透露，由於優惠巨大，目前，在全國範圍內，格雷嘉不管是燃油版還是純電版，低配車型已經全部售罄，現在燃油版還有部分中配和高配車型，裸車價高4萬~8萬元。

他還表示，在降價活動的第一天，早上8點半還沒上班，門口就已經開始排隊，下午6點下班，客戶把他們堵到了晚上9點才結束。

另有知情人士指出，此次瑪莎拉蒂大降價實際上是在清庫存，受疫情 影響，這批進口車晚了整整一年半才在中國市場賣，與後面的新款車型上市時間重疊了。

對於廠家而言，快速去庫存是當前營銷策略的當務之急，所以出現了罕見的大降價，這批車賣一輛虧一輛。但不大降價也不行，後續新車已經到港，價格又會回歸正常。

不過，山東一家瑪莎拉蒂4S店銷售則表示，瑪莎拉蒂只生產了這一批純電版格雷嘉，因為一直壓著庫存沒賣完，之後大概率也不會再生產。

銷售們並不建議客戶買純電版，因為保有量小，萬一以後出現問題，維修會很麻煩，配件很難找。

另據網易號「恪守原則和底線」報導，暴降54萬元！高攀不起的瑪莎拉蒂只賣35萬元了，排隊都買不到。

據報導，「沒有賣不出去的東西，只有賣不出去的價格！」只要價格到位了，都能賣出去，但這個代價也是很慘的，贏得了銷量，但虧了真金白銀，也影響了品牌的定位，值得嗎？曾經的豪車瑪莎拉蒂也成了普通人的座駕，竟然賣到了35萬元，這是咋回事？真的撐不下去了嗎？

報導指出，也許是因為真的銷量不好，瑪莎拉蒂今年下半年破天荒的開始大降價了，瑪莎拉蒂Grecale官方指導價89.88萬元上架後裸車價只要35.88萬元，降價了54萬元，相當於打了四折。

廠家為什麼要打這麼大折扣呀？難道這車利潤本來就很高嗎？所以現在即使打了折，對於廠家來說肯定不會虧很多，大不了就是不賺錢而已。