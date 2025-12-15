中染愛滋老人增加 他們為何隱瞞？ 「死也不能丟臉」

中國老年愛滋病感染人數持續上升。 （取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）

中國老年群體中的HIV感染者和愛滋病患者數量持續上升，其中浙江今年新發病例中，50歲以上的中老年群體已占到39.2%，西南與華南地區部分省分也是重災區。然而，老年人感染HIV後往往選擇隱瞞病情，有患者確診後對家人絕口不提，「死也不能丟這個臉」；且長者性健康教育幾乎空白，也成為防控工作的一大難題。

中國新聞周刊報導，近年來，中國老年群體中的HIV感染者和愛滋病患者數量持續上升，浙江、廣東等地的高齡病例占比均明顯增加。中國疾病預防控制中心艾防中心副主任呂繁等人2023年在「中華流行病學雜誌」上發表的研究提到，中國每年報告的50歲以上HIV感染者，從2015年的近3.3萬例上升到2022年的近5.2萬例，其中，60歲以上HIV感染者人數從2015年的17400多例上升到2022年的2.7萬多例，主要集中在西南和華南地區部分愛滋病疫情較重省分。

愛滋病的平均潛伏期為2至10年。華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院感染科副主任醫師郭威說，在潛伏期期間，HIV感染者往往沒有明顯症狀。很多老年感染者被發現，往往不是因為出現典型症狀，而是因其他疾病就診時「順帶」查出來的，比如做術前檢查。

老年HIV感染者和愛滋病患者病例占比何以快速增加？深圳市第三人民醫院黨委副書記、院長盧洪洲指出，如今獨居老年人規模大，老年人的性需求長期被忽視，保險套使用率很低，且老年人的性健康教育幾乎空白，導致他們在愛滋病性傳播網絡中成為新的脆弱群體。

西南某縣的縣級疾控中心工作人員趙婷表示，當地一些低檔暗娼場所收費僅在20至50元，許多中老年喪偶、獨居或已婚男性會偷偷前往。當地上報的老年HIV病例大多為男性，老年女性多數由男性伴侶傳染。

而老年人感染HIV後往往選擇隱瞞病情，即便接受治療，也不願明確談及感染途徑。深圳市第三人民醫院黨委副書記、院長盧洪洲印象深刻一名老年男性患者，在確診後最大的訴求是對家人絕口不提，「死也不能丟這個臉」。為此，他撕掉藥瓶標籤，從不在家人面前服藥，並切斷所有社交聯繫。

多名醫生表示，相比年輕人，老年人感染HIV後對身體的危害通常更大，但治療意願明顯較低。郭威表示，許多老年人明知自己感染HIV，卻拒絕治療。尤其在農村地區，有的老人甚至認為「年紀大了，不如算了」。

「關鍵是要堵住感染『源頭』。」中國疾病預防控制中心原副主任、暨南大學疾病預防控制研究院院長梁曉峰指出，未來老年愛滋病防控的關鍵，還在於加強醫生培訓和宣傳教育，讓老年人了解預防方法，使有高危性行為的老年人能意識到風險，並在事後主動檢查，減少HIV傳播。設計公益或政府項目時，也應更多關注老年群體，為他們提供通俗易懂的健康教育，「不過，對老年群體開展健康教育仍面臨較大難度。」