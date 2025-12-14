長江武漢段水位低 「江心小路」再度現身

江心小路。(取材自湖北日報)

近日，長江武漢 段水位持續走低，鸚鵡洲長江大橋與楊泗港大橋之間的「江心小路」再度現身，並在網上暴紅。這條「江心小路」並非天然形成的通道，而是長江中游武橋水道航道整治工程的重要組成部分。長江武漢航道局航標處副處長郭堯表示，「它是一座壩，學名叫長順壩。旁邊還有像魚骨的刺的形態，作用主要是引導水的流向，穩固江底的淺灘。」

湖北日報報導，13日下午2時，在鸚鵡洲長江大橋水域可看到，這條「江心小路」兩側鋪著碎石，將江水一分為二，一直通到近楊泗港大橋處。

該工程由長江航道局、武漢市城市建設投資開發集團有限公司共同建設，於2016年9月23日竣工驗收。工程包括1條長逾3000米的長順壩、5條寬約100米的魚骨壩組成，主要發揮了穩定白沙洲下潛洲形態、約束主航道水流、加快漢陽邊灘沖刷力度，有效提升並保障了武橋水道航道尺度的作用。

郭堯解釋，鸚鵡洲附近江面較寬，造成水深較淺，大型船舶通過可能吃水不夠。長順壩的修建，是為了縮小航道的寬度，從而抬高水深，利於行船。在江水豐沛的季節，長順壩被淹沒在江底，一般只會在冬季的長江枯水期露出水面。通常僅在水位低於15米時才會完整露出水面。

隨著長順壩露出水面，對周邊的航道是否會有影響？據報導，離長順壩數十米處，每隔一段距離就有一座紅色航標。郭堯介紹，這些紅浮（航標）就是航道的一個邊界，只要船只在航道內航行，就不會有安全風險。

未來幾天，長江水位仍呈下降趨勢。為了保障通航安全，航道管理部門會根據水位調整航標，為船舶通行提供「精準導航」。並同步在長江電子航道圖上更新，以供來往船只始終行駛在航道中間，免得偏離航道，發生擱淺等事故。

「江心小路」在網上走紅，有部分市民登上小路嘗鮮。武漢港區海事處海事監管科科長楊文燦提醒，長順壩兩邊看起來是淺灘，但其實深淺不一，還可能有暗流，存在安全隱患。