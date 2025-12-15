演齊4大名著 「古典第一美人」何晴腦瘤病逝 享年61歲

資深演員何晴驚傳病逝，享年61歲。(取材自微博)

公眾號14日發文，曾出演過「四大名著」影視版的中國女演員、有「古典第一美人」之稱的何晴13日在北京離世，享年61歲，告別式定於15日在北京昌平殯儀館久安廳舉行。家屬遵其生前意願，告別儀式僅由至親摯友參與，不設公開弔唁。消息傳出後，影視界內外一片痛惋，六小齡童、馬德華、張山等昔日老友皆難掩悲痛，網友亦紛紛發文悼念，痛呼「小喬，一路走好」。

綜合世界新聞網 、香港 文匯報、羊城晚報報導，何晴1964年出生於浙江衢州，自幼聰慧靈秀。14歲考入浙江昆劇團，打下深厚表演功底。19歲時，她因在「少林俗家弟子」中飾演小琴而嶄露頭角；次年，因在火車上與「西遊記」導演楊潔偶遇，成為「憐憐」一角的扮演者。

何晴氣質出眾，深受觀眾喜愛。(取材自微博)

何晴是唯一一位演遍「四大名著」影視版的女星，憑藉溫婉古典的氣質被譽為「古裝第一美人」。無論是「西遊記」中的憐憐、「紅樓夢」中的秦可卿、「三國演義」的小喬，還是「水滸傳」裡的李師師，她都以其靈動柔美的演繹成為熒屏經典，驚艷了一個時代。

上世紀九十年代，她與陳紅並稱「古典雙姝」，一抹嫺雅笑容成為一代人的青春記憶。

而勇於突破戲路的何晴，還是中國首批「瓊瑤 女郎」，曾在「青青河邊草」中塑造溫柔知性的華又琳；在「女醫·明妃傳」中以反派「孫太后」展現凌厲氣場。

戲內溫婉，戲外的何晴卻直率熱烈。父親早逝讓她19歲便扛起家庭重擔，養成率直剛強、疾惡如仇的性格。面對不公敢掀桌反擊，始終保持本真。年輕時，她曾與劉威相戀，後不顧爭議與許亞軍結婚生子，離婚後她一面拍戲，一面撫養兒子許何長大，與前夫及其家人坦然相處，愛得真誠，散得灑脫。

2015年，她在拍攝「女醫·明妃傳」時確診腦瘤。此後，她低調抗癌十年，雖經歷多次手術，仍堅守對生活的熱愛。直至今年病情惡化，她選擇平靜面對生命終章。據悉，她臨終前未接受搶救與插管，安詳離世。她最後一次公開露面，是獻唱歌曲「又見炊煙」，當時神情溫柔，令不少粉絲印象深刻。

曾在1986版「西遊記」中飾演「孫悟空」的六小齡童回憶道：「何晴是我在浙江昆劇團的小班同學，觀眾都叫她『憐憐姐姐』，我們永遠懷念她。願天堂沒有病痛，何晴同學一路走好！」與她在戲中有精采對手戲的「豬八戒」馬德華感嘆：「何晴盡職盡責，走得太早了，祝她一路走好。」而曾在「三國演義」中合作過的張山（飾趙雲）追憶：「北京的初雪帶走了何晴，她的小喬永遠都那麼美。」歌手黃綺珊早在2015年何晴確診腦瘤時，便曾公開為其祈禱，十年來始終牽掛。

據報導，何晴曾表示自己在廣州赤崗特警四支隊訓練過兩個月，生前堅持健身、打拳。好友表示，她爬山不輸專業特種兵。

2016年播出的「女醫明妃傳」，是何晴最後的影視作品。浙江昆劇團前團長、她的同班同學兼好友王明強回憶說，患病期間，何晴都是以非常樂觀和堅強的心態面對這一切。在帶團去北京演出的時候，王明強還讓浙江昆劇團的最新一代演員，錄製了加油打氣的小視頻，帶給何晴。「何晴看了很感動。她還跟我說過，她要想跟李雪健一樣，戰勝病魔，走回舞台。」