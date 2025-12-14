日送百單、2個月休1天… 00後上海跑外賣 5年存下112萬

我的頻道

中國新聞組／北京14日電
張學強。(取材自九派新聞／受訪者供圖)
在上海車水馬龍的街頭，外賣騎手張學強是一個沈默的「異類」。他很少與同行閒聊，站點隊長對他的最深印象是：「我從來沒看過他走路送餐，他都是跑著送的。」近日，這位來自福建漳州的25歲年輕人公布了自己的收入情況：5年賺140萬元人民幣(約19.8萬美元)，還清5萬元外債後，目前存款112萬元。他說，自己每兩個月休一天，月消費不超4000元。上述數據引起熱議，有網友質疑，跑外賣怎麼賺到這麼多錢。

九派新聞報導，張學強11日如此形容他的一天：早上10時10分起床，半小時洗漱，10時40分出門開始工作，直到晚上11時40分。即每天送餐13個小時，大概能送100單，一單的收入是八元，即每天賺800元左右。這樣算下來，每年總收入有近30萬元。

「我每兩個月休息一天，只有過年才會打破這個規律，回家休息一、兩個星期，其他時間風雨無阻，甚至下雨因為補貼高還會延長工作時間，所以每年我單費收入有25萬餘元，再加上平台補貼、打賞、存款利息，一起才有這麼多錢。」他說。

張學強在上海的日子充實、節儉、孤獨。他幾乎沒有朋友，也不社交，穿工服，住在月租1800元的房子裡，每月吃飯花費1500元，唯一的奢侈是在每月完成目標後，花100多元吃頓小龍蝦犒勞自己。算一算，月消費不超4000元。

張學強說：「我初中就輟學出去打工了，最開始在廠子裡上班，幾年存了七、八萬塊錢。2019年，有個朋友找我合夥創業，我們一起在老家縣城開了個早餐店，想著一個月在老家能掙個六、七千元就很幸福。我把錢全投進去了，結果四、五個月就虧光了，還欠了5萬元債。」

張學強表示，為了還債，最開始準備在深圳跑外賣，後來看到了上海的東方明珠很漂亮，想來都來了，就在上海跑吧。

「我不覺得自己失去了什麽，只要看到銀行卡裡餘額增長，我就幹勁滿滿。」他對未來充滿希望，曾在老家開早餐店失敗欠債的他，決心明年投資三、四十萬元在上海開家早餐店，「有網友勸我老實存錢，別創業把錢打水漂，我不甘心，想再試試。如果成功了，就不用這麼辛苦跑外賣了。」

張學強累計完成15萬8198單。(取材自九派新聞／受訪者供圖)
