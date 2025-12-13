我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新版國防授權法案 要求公開揭露中共高層財富狀況

馬斯克又不務正業？特斯拉賣350美元匹克球拍 3小時完售

從掃廁所起步 湘潭一大學生湊錢開家政公司 人均月入2千

中國新聞組／北京13日電
姚順濤此前曾在廁所清潔崗工作。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）
姚順濤此前曾在廁所清潔崗工作。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）

湘潭理工學院00後男學生姚順濤在校學的是數據科學，卻創辦一家家政公司還成為法定代表人；這家公司員工全部由學生出資構成和參與，服務主要包括在各樓層送水、送餐、做家政清潔。

這家公司已有近200人，70%是勤工儉學同學，月平均能有4萬（人民幣，下同）營業額，95%發給同學，每個同學月均能賺1000到2000元，還提供免息貸款，助同學解決經濟狀況。據瀟湘晨報報導，這一切都是由姚順濤某次在從事掃廁所服務時所得來的靈感。

報導指南，姚順濤是該校數據科學與大數據技術專業大四學生，此前曾在勤工儉學崗打掃過衛生間、賣手機卡，創辦這家「湘潭理工知行家政服務有限責任公司」，是希望在公司經營之外，服務更多同學，也給一些同學帶來收入。

姚順濤（白色衣服者）正在和同學送水。（取材自瀟湘晨報）
姚順濤（白色衣服者）正在和同學送水。（取材自瀟湘晨報）

在姚順濤看來，自己如今參與公司事務，離不開大二時掃廁所的勤工儉學崗經歷，他負責打掃一整棟樓的廁所，當時自己缺錢，打掃衛生間給的最多，每個月有500元，因工作能力突出，後來成為廁所崗位負責人，這段一年多的歷程也為經營公司積累經驗，看到一些同學想在校內掙錢，卻找不到機會，打掃衛生間觸發的商機，讓他決定創辦這家公司。

在姚順濤看來，公司是被大家堆起來：「都是學生沒什麽錢，每人出資500、1000」，2024年11月，他和20幾位同學在學校支持下合資創辦公司，服務主要包括送水、送餐、家政清潔，都由學生參與，後來借用別人平台點單進入系統化，剛開學、臨放假是公司最忙時候，2025年9月曾出現一個中午就有1000多送餐單。

現在每棟樓都有他們的送水點，有同學佩戴工牌分包不同樓送水、送餐食。因樓層不同，每層配送水的配送價格也會發生變化，配送者的報酬會有幾元調整，「每周平均配送1000多桶水、3000多單餐食」。

據了解，目前該公司已有近200人，都是學生，涵蓋大一到大四的不同專業；「70%是勤工儉學同學，也有想來體驗生活的」，姚順濤說，公司月平均能有4萬營業額，其中95%發給同學，剩下的維護基本運作，每個同學月均能賺1000到2000元，此外公司也可以給同學借錢：「可以分期還，也可以一次性還完，都是免息的」。

「有的同學家裡經濟有限，要吃飯、生活，我也經歷過沒錢，需要找幾個同學借錢的時候，吃過這種苦，那時就想，等公司有餘錢，要這麼幹」。今年大四的姚順濤表示，畢業後公司會交給下一位同學，繼續服務學弟妹。

貸款

上一則

彭博：中5000億元挺國產晶片 規模可與美晶片撥款相提並論

延伸閱讀

三個沒考高考的大學生

三個沒考高考的大學生
大學生為多富婆「服務」 被罵渣男 同住小區爭風吃醋

大學生為多富婆「服務」 被罵渣男 同住小區爭風吃醋
聖地牙哥加大大學生 數學僅小學程度 哪裡出問題？

聖地牙哥加大大學生 數學僅小學程度 哪裡出問題？
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部