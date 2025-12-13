拍下一家7口被滅門…南京屠殺現存唯一動態影像 美傳教士冒死拍

夏淑琴憶起一家7口慘死在日軍槍口下，至今仍淚流滿面。（取材自北京日報）

今天是1937年南京大屠殺88周年紀念，也是中國第12屆南京大屠殺國家公祭日，中國官媒再次發布南京大屠殺唯一存世動態影像，是由美國傳教士約翰馬吉（John Magee）以16毫米攝影機在現場拍攝。其中記錄最詳盡之一的案例是8歲女孩夏淑琴的受害經歷，夏淑琴一家7口均遭日軍殺害，母姊3人遭姦殺，讓如今96歲的她想起仍淚流滿面，日軍在她身上刺的3刀是她滅門之痛的印記。

夏淑琴一家遇害現場。（取材自北京日報）

據央廣網報導，馬吉拍攝的影片和他當時所使用的16毫米攝影機，目前都被保存在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內，內容包括被刺19刀的孕婦，肘部中刀的女孩，屍橫遍野的街巷，日軍坦克輾壓、機槍掃射的血腥場景等，有105分鐘原始膠片、17分鐘館藏版、37分鐘三個關鍵版本。

1937年12月，南京淪陷，來自美國的馬吉拒絕撤離，與國際友人組建南京安全區庇護25萬餘名難民，他頂著日軍嚴禁拍攝的死亡禁令，躲在建築陰影裡、醫院診室等地秘密拍攝，用膠片記錄下總長105分鐘的珍貴影像。1938年1月，南京安全區總幹事喬治費奇將膠片縫進大衣襯裡冒險帶往上海，做了4盤膠片拷貝，並加上英文說明，將侵華日軍暴行公之於世。

約翰馬吉在東京審判中作為證人出庭。（取材自中國軍網）

2002年，馬吉之子大衛馬吉在美籍華人 社團推動下，將父親留存的4盒原始膠片與攝影機捐贈給紀念館，取得17分鐘核心影像，2015年隨「南京大屠殺檔案」入選聯合國 教科文組織「世界記憶名錄」，成為國際社會公認的「南京大屠殺直接動態證據」。

據北京日報，其中最詳盡的影像案例之一是馬吉拍下8歲女孩夏淑琴的受害經歷。當時約有30個日本 士兵闖進夏家、哈家共13口人住的房子裡，除夏淑琴和她4歲的妹妹，全部被日本兵殺死，夏淑琴姊妹的母親和15、13歲的兩個姊姊死前分別被日軍強姦。夏淑琴被日本兵刺了3刀後昏了過去，醒來後和妹妹靠著在鍋裡找到的剩飯，躲在舊被子下面活了14天，直到鄰居家的老太太發現她們。

美國傳教士約翰馬吉（John Magee）以16毫米攝影機拍攝的南京大屠殺現場紀錄。（取材自中國軍網）

96歲的夏淑琴說，她被日軍刺中3刀，至今仍留有傷疤，「當時我身上血流得滿身」。1994年，她成為首位赴日控訴暴行的倖存者，並赴日本向當地民眾講述當年歷史。「我們國家很富強，我現在生活很好，希望下一代青年要和平，永遠要和平」夏淑琴說。