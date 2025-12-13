北京下雪了 故宮擠滿漢服小姐姐 有人請假預約午門賞雪

故宮賞雪「人山人海」。（視頻截圖）

北京下雪啦！據「氣象北京」消息，12日全市平均降雪量達0.6毫米，城區平均0.7毫米，最大降雪出現在房山三流水，為4毫米。這場如期而至的雪花飄落在故宮 、頤和園、天壇、鼓樓……紅牆白雪美不勝收，吸引眾多遊客專程前往觀賞；到故宮賞雪 人潮「人山人海」，有人特意請假賞雪，還有人提前5天預約門票。

極目新聞報導，12日中午11時30分許，故宮開始飄雪，眾多網友紛紛發布視頻分享「故宮下雪啦！」的喜悅；不少網友讚嘆雪中故宮的美景，也有人感慨，「今天故宮真是人山人海」。來自吉林的遊客李女士（化姓）表示，自己提前5天在小程序預約故宮門票，12日在故宮賞雪的遊客非常多。

據報導，到故宮觀賞雪景的陳先生表示，「我買了故宮年票，看到天氣預報說周五會下雪，就提前預約門票。」儘管是工作日，他仍特意請假前往故宮賞雪。他解釋，今年故宮在午門區域開放展覽，並持續至冬季，可以登上午門看故宮雪景，這種機會並不多見。「印象裡，很少遇見冬季午門還開著，午門開放特展一直到冬天的比較少。」

故宮博物院門票諮詢熱線客服表示，本周周末的故宮門票已被約滿；故宮附近多家漢服妝造店工作人員稱，下雪後，客流量明顯增多。

報導指出，據網友發布視頻，故宮內外，不少穿漢服的女性遊客拍照打卡。網友們紛紛評論「娘娘們回宮了」、「漢服跟故宮雪景太配了」。一名從廣州來北京旅遊的葉女士說，她上次穿的是格格裝，這次想體驗一下明代漢服。「雖然沒預約上，但還是在外面拍了照片，剛好遇上了初雪，感覺太幸運了。」她說。