我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

北京下雪了 故宮擠滿漢服小姐姐 有人請假預約午門賞雪

中國新聞組／北京13日電
故宮賞雪「人山人海」。（視頻截圖）
故宮賞雪「人山人海」。（視頻截圖）

北京下雪啦！據「氣象北京」消息，12日全市平均降雪量達0.6毫米，城區平均0.7毫米，最大降雪出現在房山三流水，為4毫米。這場如期而至的雪花飄落在故宮、頤和園、天壇、鼓樓……紅牆白雪美不勝收，吸引眾多遊客專程前往觀賞；到故宮賞雪人潮「人山人海」，有人特意請假賞雪，還有人提前5天預約門票。

極目新聞報導，12日中午11時30分許，故宮開始飄雪，眾多網友紛紛發布視頻分享「故宮下雪啦！」的喜悅；不少網友讚嘆雪中故宮的美景，也有人感慨，「今天故宮真是人山人海」。來自吉林的遊客李女士（化姓）表示，自己提前5天在小程序預約故宮門票，12日在故宮賞雪的遊客非常多。

據報導，到故宮觀賞雪景的陳先生表示，「我買了故宮年票，看到天氣預報說周五會下雪，就提前預約門票。」儘管是工作日，他仍特意請假前往故宮賞雪。他解釋，今年故宮在午門區域開放展覽，並持續至冬季，可以登上午門看故宮雪景，這種機會並不多見。「印象裡，很少遇見冬季午門還開著，午門開放特展一直到冬天的比較少。」

故宮博物院門票諮詢熱線客服表示，本周周末的故宮門票已被約滿；故宮附近多家漢服妝造店工作人員稱，下雪後，客流量明顯增多。

報導指出，據網友發布視頻，故宮內外，不少穿漢服的女性遊客拍照打卡。網友們紛紛評論「娘娘們回宮了」、「漢服跟故宮雪景太配了」。一名從廣州來北京旅遊的葉女士說，她上次穿的是格格裝，這次想體驗一下明代漢服。「雖然沒預約上，但還是在外面拍了照片，剛好遇上了初雪，感覺太幸運了。」她說。

故宮附近多家漢服妝造店工作人員均表示，下雪後客流量明顯增多。「選格格衣服和明制漢服冬款的人都很多，不僅故宮裡拍照的人多，故宮外角樓、護城河等地拍照的人也很多。」一名工作人員說。

故宮下雪了，吸引「漢服小姐姐」拍照打卡。（取材自極目新聞）
故宮下雪了，吸引「漢服小姐姐」拍照打卡。（取材自極目新聞）

故宮 賞雪

上一則

防止反傾銷調查 中管理鋼鐵出口 明年起需許可證

下一則

影片下架帳戶清空…仿雷軍賣小米 山東村支書被揭一身名牌

延伸閱讀

中國考慮新的晶片行業資金支持 規模最高至700億美元

中國考慮新的晶片行業資金支持 規模最高至700億美元
王毅會汶萊外長 再批日本現職領導人言論的「嚴重危害」

王毅會汶萊外長 再批日本現職領導人言論的「嚴重危害」
朱䴉「平平」傳奇一生 活40年創吉祥鳥最長壽

朱䴉「平平」傳奇一生 活40年創吉祥鳥最長壽
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控