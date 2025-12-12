1185天等待… 中國寵物投毒首案以「投放危害物質罪」判4年

Papi的主人「Papi媽媽」辭職兩年花了1000個晝夜終於為寶貝毛小孩討回公道。（取材自微博）

中國寵物 投毒第一案一審11日宣判，投毒人張某華構成「投放危害物質罪」，判處有期徒刑四年，投毒人當庭提出上訴。此前，此案已九次延審，原告西高地Papi的主人「Papi媽媽」李女士辭職兩年為寶貝毛小孩討回公道，她當眾宣讀判決書，1185天的等待，終於迎來大快人心的結果。

在北京市朝陽區人民法院門口，「Papi媽媽」和其他被毒害的狗狗主人一起走出法院，他們喜極而泣；有一位先生高舉「Papi媽媽，謝謝你的堅持」的牌子，正是因為有Papi媽媽的堅持，才會有這次的宣判。

案件發生在2022年9月。 65歲的被告張某華，因嫌棄三輪車被狗尿過、孫女怕狗，將浸有氟乙酸鈉（一種極高毒性物質）的雞脖碎肉，隨手丟棄在小區公共區域。投毒地點離兒童遊樂區不到半公尺，最終導致11隻寵物犬中毒，9隻不幸離世，另有2隻流浪貓陪葬。

判決結果公布後，中國社交媒體上討論聲量極高，一部以李女士案為原型的劇作也即將被搬上上海話劇藝術中心舞台。諸多網友指出此案將為中國廣泛存在的針對動物投毒相關案件樹立參考個案。

BBC報導，一審判決結果公布之前，正是中國司法部 面向社會公開征集2026年度立法項目建議時期，大量網民在過去兩周自發接力要求建立「反虐待動物法」。

根據「2023年寵物市場消費白皮書」數據顯示，中國養寵家庭規模超過1億戶，寵物數量超過1.2億隻。但動物權益相關的法條缺失，一方面是養寵家庭、愛護動物人士提出動物應當被尊重；另一方面則有市民指出自己常受到不文明養寵行為之擾。