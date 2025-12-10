中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

范曾。（取材自澎湃新聞）

中國書畫大師范曾11日在微博 宣布官宣得子，並與前段婚姻的女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係。

范曾11日在北京參加活動，並捐贈字畫，這是他自8月「失聯風波」後首度公開露面。會後，范曾回應中國媒體近況，稱「最近生了獨子，搬了新家，是一個非常愉快、非常幸福的家庭。」、「以後年歲高了，我家裡的內政外交，就委託我的愛妻徐萌來全面掌握。」

范曾是中國書畫巨匠，多幅作品都被拍出過億元天價，成交價最高的作品「琴棋書畫」賣到4.3億。2024年4月10日，時年86歲的范曾宣布和小他50歲的第四任妻子徐萌結婚，曾公開發布書法親筆信稱「徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復」。

今年8月，范曾女兒范曉蕙爆料，87歲的父親被嫩妻徐萌「盜走」20億人民幣字畫古董，人去樓空，外傳這是家族內鬥。

范曾11日聲明