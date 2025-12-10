我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐稱「浪費」下令國務院改掉Calibri字體

加州華人奶爸半夜帶娃 後院發展天文攝影事業

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

世界新聞網／輯
范曾。（取材自澎湃新聞）
范曾。（取材自澎湃新聞）

中國書畫大師范曾11日在微博宣布官宣得子，並與前段婚姻的女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係。

范曾11日在北京參加活動，並捐贈字畫，這是他自8月「失聯風波」後首度公開露面。會後，范曾回應中國媒體近況，稱「最近生了獨子，搬了新家，是一個非常愉快、非常幸福的家庭。」、「以後年歲高了，我家裡的內政外交，就委託我的愛妻徐萌來全面掌握。」

范曾是中國書畫巨匠，多幅作品都被拍出過億元天價，成交價最高的作品「琴棋書畫」賣到4.3億。2024年4月10日，時年86歲的范曾宣布和小他50歲的第四任妻子徐萌結婚，曾公開發布書法親筆信稱「徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復」。

今年8月，范曾女兒范曉蕙爆料，87歲的父親被嫩妻徐萌「盜走」20億人民幣字畫古董，人去樓空，外傳這是家族內鬥。

范曾11日聲明

一、我與吾妻徐萌女士近期喜得獨子，幸何如哉！茲後我與愛妻、獨子三口共度，現已遷入新居，此後長廂廝守，以慰餘生！

二、鑒於本人年事已高，與吾妻喜結良緣以來，我本人大部分事宜已交由吾妻處理。即日起，凡與我本人相關公私事宜，均僅由吾妻徐萌女士全權負責，他人無權干涉。

三、近期我身邊有人惡意挑起矛盾，無視我的名譽、健康與合法權益，我深感無助、痛心！有人曾以范曾子女名義，以「尋找、關愛」范曾為由，惡意虛構事實，公然誹謗我與吾妻；另有人打著「范曾子女」旗號，以「保護」范曾為藉口，直接或間接危害我們一家三口人身安全，嚴重干擾我們的生活。

故此，即日起，我本人與范曉蕙、范仲達二人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來。我本人也與上述兩人及其家屬、以及持股、管理、運營的，或與之有任何關聯的公司及實體，不再保持或延續任何形式的合作關係。同時解除並撤銷對上述兩人及其家屬、其所涉及實體的任何委託、授權或其他合同關係。上述人員及實體不得再以我的名義對外從事任何活動。上述人員及其實體的任何活動也均與我本人無關。對其在銷售、展覽、贈與或其他任何活動中涉及到我本人名義的藝術作品，我個人均不予置評，但保留追究其法律責任的權利。

四、自即日起，我本人涉及的一切公益慈善事務，僅通過北京十翼文化藝術基金會完成；商業運營相關事務，將通過十翼范曾（北京）文化藝術有限公司辦理。

微博

上一則

小野麗莎中國巡迴演唱會 因「不可抗力」取消

延伸閱讀

北京秀「中國速度」 上千機械車輛一夜修路18公里

北京秀「中國速度」 上千機械車輛一夜修路18公里
美對台戰略模糊太成功 前副國務卿：中國也難預測川普

美對台戰略模糊太成功 前副國務卿：中國也難預測川普
北京否認英相敲定訪中 對英國制裁中企提交涉

北京否認英相敲定訪中 對英國制裁中企提交涉
歐盟商會：歐洲企業加快推動供應鏈多元化 降低對中國依賴

歐盟商會：歐洲企業加快推動供應鏈多元化 降低對中國依賴

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染