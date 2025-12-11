我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖書館上方建住宅 紐約市議會倡「生活圖書館」解住房危機

Meta明年推「閉源」模型 查克柏格親掌AI 急轉彎

中博主靠精準煮蛋出名 3天漲粉200萬 全網「抄作業」

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
博主「愛吃蛋」在網上發布的煮蛋作品。（取材自微博）
博主「愛吃蛋」在網上發布的煮蛋作品。（取材自微博）

近日，中國一名博主「愛吃蛋」因在社群平台分享精準煮蛋技巧走紅。短短3天，漲粉近200多萬，從煮蛋小技巧到全網「抄作業」。

錢江晚報報導， 這名博主的核心方法為：水開下蛋，9分12秒撈出，立即過冷水，可得口感細膩、不噎人的完美水煮蛋。據了解，該博主自稱每天食用40顆水煮蛋，持續五年，累計超十萬顆，對火候掌控極為精準。

@truelie938

大型紀錄片《愛吃蛋》 吃10萬個雞蛋把自己吃成大神#水煮蛋 #蛋神 #震驚#大神 #漲知識

♬ 原聲 - 每天都耀 - 每天都耀

不少網友表示，「起初以為這只是一句玩笑」，不曾想是「蛋神」；還有網友表示，「遇見你之前簡直是在亂吃蛋」。

有網友追問溏心蛋怎麼做，他秒回7分11秒；有人煮蛋翻車，他一眼看穿「水淹過蛋」。為了回應網友們的諸多問題，博主「愛吃蛋」連夜錄製了一條煮蛋視頻，完整直觀地讓網友們看到了不同時長的水煮蛋呈現出的不同效果。

網友們依照「愛吃蛋」的方式來做，結果全都完美復刻。 12月9日，第三方平台數據顯示，「愛吃蛋」帳號僅發布14件作品，粉絲量從最初的200人關注到現在249.8多萬。該帳號連續多天在漲粉達人榜中排名前3，並帶動不少網友模仿跟練煮雞蛋。

博主「愛吃蛋」在網上發布的煮蛋作品。（取材自微博）
博主「愛吃蛋」在網上發布的煮蛋作品。（取材自微博）

雞蛋

上一則

中日關係惡化 浙江1景點從「山寨北海道」改為「山寨首爾」

下一則

全網羨慕…溫州老闆向員工「送房子」 附帶1個條件

延伸閱讀

零下30℃搭帳篷 80後「叛逆夫婦」漠河直播露營生活

零下30℃搭帳篷 80後「叛逆夫婦」漠河直播露營生活
編校錯誤多 兩版本西廂記、世說新語下架 出版社致歉

編校錯誤多 兩版本西廂記、世說新語下架 出版社致歉
西廂記、世說新語編校錯誤連連 2古籍出版社致歉下架

西廂記、世說新語編校錯誤連連 2古籍出版社致歉下架
「亡妻回憶錄」是深情人設？博主之妻生前發文洩他出軌

「亡妻回憶錄」是深情人設？博主之妻生前發文洩他出軌

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺
華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周