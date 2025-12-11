中博主靠精準煮蛋出名 3天漲粉200萬 全網「抄作業」

博主「愛吃蛋」在網上發布的煮蛋作品。（取材自微博）

近日，中國一名博主「愛吃蛋」因在社群平台分享精準煮蛋技巧走紅。短短3天，漲粉近200多萬，從煮蛋小技巧到全網「抄作業」。

錢江晚報報導， 這名博主的核心方法為：水開下蛋，9分12秒撈出，立即過冷水，可得口感細膩、不噎人的完美水煮蛋。據了解，該博主自稱每天食用40顆水煮蛋，持續五年，累計超十萬顆，對火候掌控極為精準。

不少網友表示，「起初以為這只是一句玩笑」，不曾想是「蛋神」；還有網友表示，「遇見你之前簡直是在亂吃蛋」。

有網友追問溏心蛋怎麼做，他秒回7分11秒；有人煮蛋翻車，他一眼看穿「水淹過蛋」。為了回應網友們的諸多問題，博主「愛吃蛋」連夜錄製了一條煮蛋視頻，完整直觀地讓網友們看到了不同時長的水煮蛋呈現出的不同效果。