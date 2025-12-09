為罕病孩子籌醫療費 山東父母群每天跳舞6小時 吳克群也關注

罕病家長組成的團播，每天在公園裡跳舞籌款。（視頻截圖）

歌手吳克群日前在社群上分享了一段罕病兒童家長跳廣場舞的視頻，他說，這些家長為了籌集孩子的醫藥費，想透過直播跳舞的方式募款。他希望更多人一起加入這個團播，並表示自己也要學會這一套「希望之舞」。

極目新聞報導，在山東濟南，這些家長每天在寒風中從晚上7、8時跳到凌晨1時，全力以赴地重複跳著「希望之舞」，並開放網路直播，希望更多網友關注他們，以此來籌集醫藥費。

在吳克群發布的視頻中，一名51歲的母親鄒女士說，她13歲的女兒子棋四年前被查出患有肝母細胞瘤，為了給孩子治療，只要她能動，她會拚了命一直跳下去。

吳克群分享罕病家長組成的團播。（視頻截圖）

子棋也接受訪問表示，她「一到吃飯就想吐，肚子也會疼」，父母為了她治病已經花了幾十萬元。父親在江西從事送快遞工作，母親則帶她到濟南求醫，白天會做一些手工花在網上賣，晚上就出去跳舞，已經跳了兩個多月。

「媽媽擔心我在外面受凍，就不讓我和她一起去跳舞」，子棋稱，她和吳克群見了面，吳克群鼓勵她要勇敢堅強樂觀，並和母親鄒女士一起商量了有關拍跳舞視頻的細節。

當被問到有什麽話想對母親說時，子棋稱，她不太會表達，只想和父母說一句「我愛他們」。