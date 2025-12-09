北大80後副校長 「靠校吃校」遭雙開

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
北京大學副校長任羽中嚴重違紀違法被「雙開」處分。(取材自微博)
北京大學副校長任羽中嚴重違紀違法被「雙開」處分。(取材自微博)

中央紀委國家監委官網8日通報，北京大學原黨委常委、副校長任羽中嚴重違紀違法被「雙開」處分（開除黨籍和公職）。通報指出，任羽中在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

中國基金報報導，經查，任羽中違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金；不按規定報告個人有關事項，在職工錄用工作中為他人謀取利益；違規擁有非上市公司股份；毫無紀法底線，公器私用，「靠校吃校」，搞權錢交易，利用職務便利為他人在教育培訓、升學就業等方面謀利，並非法收受巨額財物。

任羽中負責督查、信訪、網信、圖書館、出版社等涉及高額採購招標的部門，因此被質疑有利益傳遞風險。網傳涉及體育館翻新工程報價異常、關聯企業圍標。

1980年出生、現年45歲的任羽中是北大首位「80後」副校長，他2024年3月成為北大副校長曾引起轟動。據公開資料，任羽中屬於又紅又專的幹部，他過去經常在中共中央黨校機關報「學習時報」撰文，吹捧習近平

今年9月17日，中紀委官網通報稱，任羽中主動投案，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。事實上，早在8月18日，北大官網「現任領導」一欄，突然刪去任羽中的資料，傳出他遭到免職。

馬航MH370遺屬求償 8案各判賠290萬

加拿大前情報官：中國學術間諜達到「產業規模」

