編校錯誤多 兩版本西廂記、世說新語下架 出版社致歉

中國新聞組／北京9日電
有教育博主發視頻指出「西廂記」內文錯誤連連。（取材自微博）
近日，有教育自媒體博主發視頻和長文指出，上海古籍出版社的「國學典藏」系列「西廂記」的前言和正文部分存在多處錯誤，隨後，他又表示中華書局出的「世說新語」短短兩本100多頁的小冊子，至少有30多處錯誤，「低級錯誤一點不比上海古籍少」。對此，兩家古籍出版「巨頭」發布通報致歉，承認書籍存在編校質量問題，並宣布全面下架。

據錢江晚報、揚子晚報報導，教育自媒體博主「北大一五老師」發文表示，「堂堂的上海古籍出版社，非常著名的『國學典藏』系列『西廂記』，短短的4頁前言竟然出現至少5個標點錯誤、8個病句、2個斷句錯誤、3個文字內容錯誤……還有數不清的不規範表達，而且一個比一個離譜」。

他舉例，前言引用的「絕不容寫人所共曉」落了一個標點，應為「絕不容寫，人所共曉」；「而花必得蝴蝶兒逾妙」應為「而花必得蝴蝶而逾妙」。他並展示了書中所有標註的錯誤，稱「錯誤之多，令人髮指」。

除了前言，該博主還稱，在序言當中，短短300多字也出現12處錯誤，有些還是嚴重的、致命的錯誤。

該博主指出，上海古籍出版社的「西廂記」出版了快10年，印行了11次，「我只粗略看了『西廂記』一遍，就發現了300多個各種各樣千奇百怪的錯誤」。

不光如此，另一家中華書局的「世說新語」（中學生版）中也被挑出許多錯誤。該博主在視頻中表示，其中「王子猷雪夜訪戴」中的「因起徬徨」被寫作「因起傷徨」；「桓乃發廚後取之，好加理」被寫為「桓乃發廚後取之，好加理復」。

博主感慨道，「短短兩本100多頁的小冊子，至少有30多處錯誤」。

對此，上海古籍出版社發布通報，就「西廂記」編校質量問題致歉，通報並全面下架；中華書局也承認編校品質問題，同樣做出下架處理。

有網友調侃，「不該稱為古籍出版社，應該叫估計出版社」、「不知道的還以為買了盜版呢」，還有人說，「這些低階錯誤就是編輯沒有責任感」。

