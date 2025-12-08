我的頻道

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

搭蘇州地鐵打翻奶茶用圍巾擦 感動全網的女乘客找到了

中國新聞組／北京8日電
用圍巾擦奶茶的女乘客。（取材自蟹視頻）
近日江蘇蘇州一名女子搭乘地鐵時，不小心將奶茶打翻，她立刻蹲下清理，用完自備的紙巾後還拿自己的圍巾將地上的汙漬徹底擦乾淨。女子暖心的舉動被網友拍下，視頻一經傳播，評論區瞬間被讚揚淹沒，蘇州地鐵發文協尋，要送她全新的圍巾、文創大禮包和大食堂餐券。現在全網尋找的女乘客找到了，是一名在蘇州工業園區一家公司上班的顧姓職員，她低調地說，「自己只是做了該做的事」。

綜合揚子晚報、深圳晚報報導，顧女士是蘇州吳江盛澤人，當天她乘坐蘇州地鐵11號線回家，列車行駛至昆山段順帆北路時，她手中的飲料紙袋破了，裡面的奶茶灑在座椅上和車廂裡。顧女士立刻站起來用紙巾擦拭座椅上的汙漬，紙巾用完了，就毫不猶豫地取下脖子上的圍巾，蹲在地上將座椅下方的汙漬一點一點擦乾淨；在檢查地面和座椅確認無殘留後，顧女士才整理自己的物品準備下車。

視頻曝光後，網友紛紛為顧女士點讚，稱讚她「素質高」、「有擔當」；蘇州地鐵也喊話：「非常感謝您維護車廂環境，我們為您準備一條新圍巾。」

據了解，80後的顧女士是兩個孩子的媽媽，大女兒讀高一，小女兒念小學。她表示，當天打翻奶茶後，她看了一下，發現手邊沒有其他合適的工具，所以紙巾用完了就用圍巾擦拭。身為一個媽媽，顧女士平時非常注重家庭教育，她強調：「自己要先做好行為表率，盡量把每一件小事做好，給孩子一個正向的引導，遇到事情，要自己想辦法去解決。」

顧女士說，她沒想到自己的一個小舉動會引發這麼大的迴響，但她強調，「我做的真的是非常微不足道的事，每個人都能用自己的一份力，來守護我們的城市」。

全網尋找用圍巾擦奶茶的女乘客找到了，當事人稱只是做了自己該做的事。(取材自深圳晚...
