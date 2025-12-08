我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

乒乓混團世界杯 中國隊8：1輾壓日本 11戰全勝3連冠

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
王楚欽(右)/孫穎莎7日首盤為中國隊拿下開門三分。(中新社)
王楚欽(右)/孫穎莎7日首盤為中國隊拿下開門三分。(中新社)

中日因高市早苗涉台言論掀外交戰，「一波未平一波又起」，最新爭端是解放軍戰機雷達照射日戰機引發風波。值此之際，運動場也上演中日之戰。2025年成都國際乒聯混合團體世界杯決賽，7日晚在四川省體育館打響，中國隊8比1橫掃，戰勝日本隊，以11戰全勝戰績奪冠，實現乒乓球混團世界杯三連冠。中國球迷感驕傲，直呼「中國人團結象徵」。

來源：YouTube

極目新聞報導，國際乒聯混合團體世界杯是世界杯賽事體系的創新，今年是舉辦的第三屆。本屆賽事是該項目正式納入2028年洛杉磯奧運會後的首場世界杯比賽，賽事採用獨特的15局8勝制。賽事冠軍隊伍獲得的世界積分從1000分提升至2500分，全球16支參賽隊伍精銳盡出。

決賽對陣的中國隊和日本隊，中國隊是以十連勝的全勝戰績挺進決賽，日本隊是在半決賽上以8比3擊敗德國隊後，晉級的決賽。在本屆賽事第二階段的循環賽中，中國隊以8比5戰勝了日本隊。回顧前兩屆比賽，中國隊蟬聯兩屆冠軍，日本隊的最好成績則為季軍。

據報導，決賽中，首先進行的是混合雙打的對決，中國隊派出王楚欽/孫穎莎組合出戰，日本隊派出松島輝空/大籐沙月組合迎戰。比賽開始後，王楚欽和孫穎莎憑藉穩定的高水平發揮，先後以11比4、11比4、11比6的成績連勝三局，中國隊以總比分3比0的成績，收穫決賽首盤勝利。

中國隊選手王曼昱7日在女單比賽中發球，她以3比0戰勝日本隊選手張本美和。(新華社...
中國隊選手王曼昱7日在女單比賽中發球，她以3比0戰勝日本隊選手張本美和。(新華社)

第二場女子單打比賽，中國隊王曼昱對陣日本隊張本美和。首局比賽，王曼昱以11比6拿下。隨後兩局比賽，盡管兩人幾次多拍「相持」，但王曼昱憑藉高質量的擊球更勝一籌，以11比7、11比6接連取勝。最終，中國隊以3比0贏得第二盤，總比分6比0領先。

林詩棟7日戰勝張本智和，為中國隊鎖定勝局。(中新社)
林詩棟7日戰勝張本智和，為中國隊鎖定勝局。(中新社)

第三場男子單打比賽，中國隊林詩棟對陣日本隊張本智和。首局比賽，張本智和手感火熱，11比6獲勝。第二局比賽，林詩棟在經過調整後表現更好，11比5取勝。第三局比賽，來到賽點局，林詩棟頂住壓力以11比6獲勝。最終，中國隊以總比分8比1的成績，贏得最終勝利。

報導指出，中國隊橫掃日本隊奪冠，取得本屆賽事11戰全勝的戰績，同時實現混合團體世界杯的三連冠。此次奪冠不僅彰顯中國隊在該項目的綜合實力與深厚底蘊，這場堪稱奧運「前哨戰」的巔峰對決，中國隊也有效地為奧運會備戰優化了戰術、磨練了陣容，積累了寶貴的經驗。

對此，有網友表示，「中國乒乓球隊的強大實力再一次得到了證明，以8比1的絕對優勢橫掃對手，真是讓人倍感驕傲！三連冠的成就不僅是競技的勝利，更是中國人團結奮鬥的象徵」。

12月7日，四川成都，中國隊隊員在頒獎儀式現場拍照留念。(中新社)
12月7日，四川成都，中國隊隊員在頒獎儀式現場拍照留念。(中新社)

日本 洛杉磯奧運 孫穎莎

上一則

日接單禁逾8小時、超4小時提示疲勞 外賣新國標被酸

下一則

製藥菁英、劍橋知名學者加盟浙大 為癌症療法探索方向

延伸閱讀

日本人談台灣有事 過半挺高市「反感中國大驚小怪」

日本人談台灣有事 過半挺高市「反感中國大驚小怪」
WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點
壽司郎上海開幕 民眾候位3小時 線上預約已滿到一個月後

壽司郎上海開幕 民眾候位3小時 線上預約已滿到一個月後
日本自衛隊機「2度遭中國戰機雷達照射」 高市：極令人遺憾

日本自衛隊機「2度遭中國戰機雷達照射」 高市：極令人遺憾

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人