重慶80後漸凍女靠眼球「打字」 為自己辦生命告別會

中國新聞組／北京7日電
漸凍人姑娘用眼睛「打字」 為自己辦生命告別會。(取材自上游新聞)
「請大家來，不是來看我哭哭啼啼的，我想用笑聲和感恩的心跟大家提前告個別…」在患上漸凍症的第八年，「80後」女子劉潔6日於重慶安樂生命紀念館，提前給自己辦了一場生命告別會。溫暖的音樂代替悲傷，溫馨的故事代替眼淚，她希望以這樣的方式勇敢回顧自己的一生，坦然面對命運，感謝所有幫助過她的人們，鼓勵更多病友勇敢走下去。60多名劉潔的親朋好友、紅十字會志願者等來到現場跟她「告別」。

上游新聞報導，劉潔患有漸凍症，在患病八年後，她的身體已嚴重受損：四肢肌肉萎縮，無法站立行走，喪失了言語能力。但劉潔靠眼球轉動操作眼控設備，在電腦上打出文字，再通過音箱將文字識別的語音播放出來與大家進行交流。告別會上，她表達對親友的感激和勇敢面對疾病的態度。

劉潔坐在輪椅上，在親朋好友的注視和掌聲中，被推著緩緩進入大廳。她穿著鮮亮的玫紅色外套，捧著一束向日葵。

告別會現場播放著溫馨的輕音樂，她從小到大的照片在屏幕上一一回放，記錄了她精采又曲折的一生：去海邊旅行、最後一次堅持走路帶女兒逛街、病友送來親手做的蛋糕。

通過機器和主持人代發聲，劉潔總結了這一路的堅持：「我有三個『凍不住』。」第一，凍不住的樂觀，「漸凍症像私人教練，讓我每次呼吸都覺得珍貴。」第二，凍不住的愛，家人、朋友、志願者、病友…他們是她的「解凍劑」。第三，凍不住的希望，「我相信未來的醫學，也相信不放棄的力量。」

劉潔的臉上一直帶著笑意，現場觀眾卻紅了眼眶，很多人眼中含淚。

在告別會上，劉潔也勇敢地說出了平時想說卻沒有機會說的話。她告訴大家，父母在她小時候離婚後，她一度敏感、自卑、叛逆過，但後來遇見把自己當親生孩子照顧的後媽，感受到了濃濃的愛和溫暖，進入大學，做了導遊，結婚創業，人生一點點回到正軌。

疾病卻突如其來。她詼諧地說，想到小時候的遊戲：「木頭人」。「哦豁，完都完了，這回是真的要當『木頭人』了噻。」

為推動漸凍症研究，劉潔已登記器官捐獻，同時成為自媒體博主，製作關於漸凍症的內容鼓勵他人。她堅持舉辦告別會，對外界對死亡的避諱持開放態度。繼母張尚利首次公開表達對劉潔的愛，兩人感情深厚。劉潔在告別會上感謝親友，並送上溫暖的話語給所有病友，希望他們仍能堅強戰鬥。

 報導指出，身邊的親友和病友們也在告別會上與劉潔共度時光，展現對她的愛和支持。

漸凍人姑娘用眼睛「打字」 為自己辦生命告別會。(取材自上游新聞)
